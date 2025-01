Politiet formoder ikke, at der er begået noget strafbart

UNDERSØGELSE AF FÆRDSELSULYKKE MED DØDEN TIL FØLGE:

Torsdag 30. januar 2025 kl: 10:29

Af: Redaktionen Beslutningen om at standse efterforskningen er truffet af anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi mandag i denne uge.Baggrunden for denne beslutning er, at der efter en række grundige undersøgelser af ulykkens nærmere omstændigheder ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart.- Vi har i vores afgørelse lagt vægt på, at føreren af bussen ikke har handlet med en sådan grad af uagtsomhed, at forholdet kan straffes efter hverken straffeloven eller færdselsloven, siger senioranklager ved anklagemyndigheden, Michelle Munch, der har vurderet politiets samlede efterforskningsmateriale af færdselsulykken.





Sagen er afgjort efter reglerne i Retsplejelovens paragraf 749, stk. 2, som handler om, at der ikke er grundlag for at fortsætte efterforskningen.





Sagens parter er blevet underrettet om anklagemyndighedens beslutning.





Nordjyllands Politi understreger, at politiet af hensynet til de berørte mennesker - pårørende og buschaufføren - ikke har yderligere kommentarer til ulykken.











