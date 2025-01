Transportvirksomhed i Hvidovre overtager konkurrent

Fredag 24. januar 2025 kl: 11:22

Af: Redaktionen Cargo 2000 A/S Transport og Bendix Transport A/S har aftalt, at overdragelsen sker med virkning fra lørdag 1. februar.Georges Hinninger, Casper Rasmussen og Morten Kruse Møller fra Cargo 2000 A/S Transport fortsætter hos Bendix Transport og vil være ansvarlige for England, Finland og Norges trafikkerne.Basen for Cargo 2000 A/S Transports aktiviteter bliver fremover Bendix Transports hovedkontor pả Jernholmen i Hvidovre ikke langt fra Cargo 2000 A/S Transports hidtidige adresse på Hammerholmen i Hvidovre.Pa landsbasis beskæftiger Bendix Transport 50 medarbejdere fordelt i Hvidovre ogFredericia.Cargo 2000 A/S Transport beskæftigede ifølge den seneste årsrapport opgjort 31. december 2023 fem medarbejdere. Ifølge årsrapporten kom Cargo 2000 A/S Transport ud af 2023 med et underskud på 2,4 millioner kroner efter skat.Bendix Transport A/S' årsrapport for 2023 viste et resultat efter skat på godt 3 millioner kroner, en egenkapital på godt 24 millioner kroner og en balance på knap 58 millioner kroner.