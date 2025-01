Uddannelsesorganisation tilbyder efteruddannelse for bilsynsmedarbejdere i hele landet

Fredag 24. januar 2025 kl: 10:55

Af: Redaktionen Da Dekra har afdelinger fordelt over det meste af landet, betyder det, at bilsynsmedarbejdere får kortere rejsetid og dermed mindre behov for at overnatte ude. Det sidste har ifølge Dekra været en udfordring for mange.- Vi har lyttet til kunderne og deres behov, siger administrerende direktør i Dekra Øst, Anja Brauner-Kristiansen.- Mange har peget på, hvor besværligt det kan være at skulle køre langt og måske endda overnatte, for at kunne gennemføre kurserne, siger hun videre.Dekra tilbyder efteruddannelse i alle fire kategorier af synsmedarbejdere samt mulighed for både aften og weekendhold.