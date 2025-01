Rederikoncern forventer et mindre resultat

Onsdag 22. januar 2025 kl: 13:57

Af: Redaktionen - De fleste af vores forretningsenheder vil fastholde resultaterne i 2025, men vi har specifikke udfordringer, der skal løses i 2025, før vi igen kan levere et tilfredsstillende indtjeningsniveau, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør og koncernchef for DFDS.- De vigtigste er en tilpasning af vores rutenetværk i Middelhavet til de seneste markedsændringer og den planlagte økonomiske turnaround af vores nye tyrkiske transportselskab, påpeger han videre.DFDS forventer, at koncernens driftsresultat (EBIT) for 2025 vil ende på omkring 1,0 milliarder kroner. Forventningen medtager væsentlige negative indtjeningspåvirkninger fra den ændrede konkurrence-situation for Middelhavets rutenetværk. Tilføjelsen af forretningsområdet ​​Türkiye & Europe South (tidligere Ekol International Transport) til Logistics Division vil som også reducere DFDS' driftsresultat i 2025.Derfor vil DFDS fokusere på at, tilpasse Middelhavets færgedrift til den ændrede konkurrencesituation, vende Türkiye & Europe South's resultat til et break-even ved udgangen af ​​2025, fortsætte fremgangen for Logistics turnarounds påbegyndt i 2024, reducere kapitalstrukturens gearing og at gennemgå ejerskab af ikke-kerneaktiver.DFDS oplyser på baggrund af foreløbige tal, at koncernens omsætning for 2024 steg med 9,0 procent i forhold til året før og endte på 29,8 milliarder kroner, hvilket var på linje med de seneste forventninger til omsætningsvæksten på 8-10 procent.Driftsresultatet (EBIT) for 2024 blev på 1,5 milliarder kroner, hvilket var på linje med det seneste forventnings-interval for EBIT på 1,5-1,7 milliarder kroner.Den afsluttede årsrapport for 2024 forventes offentliggjort 21. februar.