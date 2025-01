Færre piratangreb i 2024, men flere antal gid­sel­tag­nin­ger

STATISTIK:

Onsdag 15. januar 2025 kl: 12:14

Af: Redaktionen Opgørelsen fra IMB viser, at der i 2024 var lidt færre piratangreb på skibsfarten end de foregående år. I alt blev der sidste år globalt rapporteret 116 hændelser, hvor pirater slog til mod skibe, hvilket var fire færre end året før.- Det er godt nyt, at IMB kan rapportere om en lille nedgang i antallet af piratangreb. Forhåbentligt fortsætter den udvikling. For pirateri udgør ikke bare en alvorlig trussel mod de søfarendes liv og helbred, det er også et angreb på de vigtige for­sy­nings­kæ­der, der binder ver­dens­han­de­len sammen, siger Nina Porst, der er direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier.Der har tidligere været særlig fokus på truslen fra pirater i Guineabugten, hvor flere lande - herunder Danmark, der i 2021 sendte fregatten Esbern Snare til området - har indsat krigsskibe for at beskytte skibstrafikken i området mod piratangreb. Hos Danske Rederier pegerman på, at den internationale indsats i området sammen med bedre regionalt samarbejde har virket og antallet af hændelser er faldet fra 81 i 2020 til 18 i 2024.Pirater udgør dog mange steder i verden fortsat en trussel mod skibsfarten og de søfarendes sikkerhed. Det er ikke mindst bekymrende, at man i 2024 oplevede en stor stigning i antallet af søfarende, der blev taget som gidsler. Det skete 126 gange i 2024 sammenlignet med henholdsvis 73 og 41 de to foregående år.- Det ser desværre ud til, at pirateri er et fænomen, der aldrig helt forsvinder og bliver ved med at dukke op forskellige steder rundt omkring i verden. Derfor er det også vigtigt, at rederierne foretager de fornødne sikkerheds- og ri­si­ko­vur­de­rin­ger og træffer de nødvendige forholdsregler for at mindske risikoen for piratangreb, siger Nina Porst og fortsætter:- Det er ligeledes væsentligt, at det internationale samfund fastholder fokus på problemet, og at man arbejder tæt sammen om at bekæmpe pirateri, sådan som man med succes har gjort det i Guineabugten.Interesserede kan læse mere på IMB's web-side - klik