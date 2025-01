Færgerute fra og til Bornholm satte passagerrekord

Fredag 10. januar 2025 kl: 12:14

Af: Redaktionen Molslinjens administrerende direktør, Kristian Durhuus, satte et mål om over to millioner passagerer, da han var på kajen i Rønne i april 2023 for at være med til at tage i mod verdens største hurtigfærge, Express 5 i Rønne.- Det er meget tilfredsstillende, at vi allerede året efter bryder grænsen til de to millioner rejsende på et år - og det endda i et 2024, hvor en kold og våd juli sendte rigtigt mange danskere på ferie sydpå, siger han.Molslinjen oplyser, at i år vil Express 5 sejle side om side med Express 1, og opmarcharealerne i Rønne er ombygget og gearet til et nyt år med nye højsæsoner.- Vi ved også, at priserne vil falde lidt i et 2025, hvor vi også bygger om på Express 1, så den kommer til at ligne Express 5 lidt mere - blandt andet med en større shop i stil med den, som er taget rigtigt godt imod på Express 5, siger Kristian Durhuus.