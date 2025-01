Tunnelbyggeri betød flere lastbiler på færgerne mellem Langeland og Lolland

Fredag 10. januar 2025 kl: 11:51

Af: Redaktionen Ifølge den seneste opgørelse over trafiktal for ruten mellem Spodsbjerg og Tårs fragtede færgerne i alt 33.795 lastbiler mellem de to havne, hvilket er en fremgang på godt 12 procent i forhold til 2023, hvor tallet lå på 28.716.Hvor antallet af lastbiler er gået frem med de nævnte godt 12 procent, er antallet af passagerer faldet med omkring 1 procent fra 536.803 i 2023 til 531.511 i 2024. Det samme gælder antallet af personbiler, der er gået fra 218.505 i 2023 til 216.009 i 2024 - et fald på 1,1 procent.- I 2024 har Langelandslinjen været den logiske genvej for mange af de materialer, som bruges til byggeriet af Femern-forbindelsen - og når forbindelsen står færdig, vil den styrke Langelandslinjen som den fornuftige genvej for mange af de tyske transporter, som gerne vil spare de dyre landevejskilometer mod Danmark, påpeger Molslinjens administrerende direktør Kristian Durhuus.