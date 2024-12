Regionaltog på Sjælland åbner dørene for cykler uden billet

Af: Redaktionen - Muligheden for at kombinere toget med cyklen er rigtig populær. Det ved vi fra S-toget, hvor man i flere år har kunnet tage cyklen gratis med. Vi vil gerne gøre det nemmere for endnu flere af vores kunder, og derfor forsøger vi nu at gøre det gratis i regionaltrafikken på hele Sjælland. Vi håber, at det vil få endnu flere til at tage toget, når det kan kombineres med cyklen, siger DSB´s informationschef Tony Bispeskov.



De forbedrede muligheder vækker glæde hos Cyklistforbundet, der mener, det vil bidrage til en mere sammenhængende og fleksibel kollektiv transport:







- Gratis cykelmedtagning i tog er en måde at udbrede brugen af cyklen på. Det skaber bedre, mere fleksibel, men også bæredygtig transport. Muligheden er med til at fremme sundheden for den enkelte, men gør også, at flere ser en mulighed i at lade bilen stå, når man rejser over længere strækninger, og er dermed med til at mindske trængslen på vejene, siger direktør for Cyklistforbundet, Kenneth Øhrberg Krag.







Det har siden sommeren 2024 som et forsøg været gratis på strækningen Helsingør-København-Næstved at tage cyklen med udenfor myldretiden. Fremover inkluderes alle regionale strækninger på Sjælland - eksempelvis Sydbanen mellem København-Næstved og Nykøbing F, Kystbanen mellem Helsingør og København og Nordvestbanen mellem Kalundborg - Holbæk og København.







Hvis man vil tage cyklen med i regionaltoget i myldretiden, skal kunderne som tidligere købe en cykelpladsbillet til 20 kroner. Myldretiden er i tidsrummet mellem klokken 6 og 9 og mellem klokken 15 og 18 på hverdage. Man kan købe en cykelpladsbillet i DSB's app, i billetautomaterne og i 7-Eleven på stationerne.







DSB gør plads til flere cykler

DSB er allerede i gang med at ombygge dobbeltdækker-vognene, der kører i regionaltrafikken, så der bliver plads til flere cykler. Lige nu er cirka halvdelen ombygget, og de sidste ventes at være færdige i første halvår af 2025. Et ombygget dobbeltdækker-tog kan have 18 cykler med i modsætning til 4 inden ombygningen.





Er der undtagelsesvis ikke plads til en cykel, kan togføreren - det er ham eller hende, der tjekker billetterne - henvise til at tage næste tog. I sidste ende er det togføreren, der beslutter, hvornår der ikke kan være flere cykler ombord. Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at placere cykler og bagage i gangene, der fungerer som flugtveje.













Interesserede kan læse mere om forsøget med gratis cykler her:









- Vi kommer til at holde nøje øje med kapaciteten. Vi vil selvfølgelig gerne have, at flere tager cyklen med, men der skal også være plads til alle, og derfor er det stadig uden for myldretiden at forsøget gælder, siger Tony Bispeskov.

