Minister udskyder endnu en gang ændring af busloven

Torsdag 19. december 2024 kl: 13:32

"Formålet med lovforslaget er at gøre det lettere at være transportvirksomhed i Danmark og være konkurrencedygtig på EU-niveau. Det sker ved at fjerne, forenkle og ændre krav, som overimplementerer EU-retten, ikke længere er nødvendige og ikke bidrager til hverken høj færdselssikkerhed eller sunde konkurrencevilkår. Eksempelvis ved at fjerne nationale dokumentationskrav, forenkle krav til chaufførvikarvirksomheder og ændre definitionen for erhvervsmæssig buskørsel.



Herudover vil lovforslaget sikre, at gyldighedsperioden for allerede udstedte tilladelser til sygetransport forlænges med 18 måneder dog maksimalt til og med den 31. december 2027.

Af: Redaktionen Transportminister Thomas Danielsens (V) fremlagde sit lovforslag L 107 20. november, hvor han i sin fremlæggelsestale sagde:



Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling".





Lovforslaget indeholder en række ændringer af buskørselsloven, som eksempelvis giver mulighed for, at virksomheder, der ikke har buskørsel som deres primære formål, vil kunne udføre buskørsel uden tilladelse. Dansk PersonTransport, der er organsaition for bus- og taxivognmænd peger i den forbindelse på, at den kan betyde, at eksempelvis diskoteker kan drive partybusser, og at kioskejere kan tilbyde buskørsel i weekenderne uden at skulle indhente tilladelse.





I forbindelse med forhandlingerne i Folketinget er det kommet frem, at Rigspolitiet har advaret mod de konsekvenser, som lovforslaget vil kunne få på busområdet.





Folketingets Transportudvalg har på baggrund af Rigspolitiets advarsler og kritik fra Dansk Persontransport, DI Transport og Danske Erhverv ønsket længere betænkningstid, så forslaget kan umiddelbart først træde i kraft til april næste år.





Hvis loven bliver vedtaget i sin nuværende form, vil det blive lettere at udføre buskørsel uden nødvendige tilladelser og kontroller. Dansk PersonTransport og resten af busbranchen frygter, at forslaget vil åbne for mere ureguleret buskørsel med potentielt alvorlige konsekvenser for trafiksikkerhed, arbejdsmiljø og fair konkurrence.





Dansk PersonTransport anser derfor udsættelsen som et positivt skridt, fordi den giver tid til en grundigere vurdering af forslaget og dets konsekvenser.





I forbindelse med Folketingets behandling af transportminister Thomas Danielsens lovforslag L 107 har han været i samråd i Folketingets Transportudvalg for at forklare, hvorfor Rigspolitiets advarsler mod lovforslaget - advarsler, der peger på, at kontrol af busser vil blive væsentlig sværere - ikke er blevet delt med Folketinget.





Interesserede kan se Folketingets optagelse af det åbne samråd i Transportudvalget om politiets advarsler i forbindelse med lovforslag L 107 nedenfor.











