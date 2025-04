Transportministeren fjerne flere regler på busområdet

Tirsdag 1. april 2025 kl: 13:57

Med vedtagelsen af L107 afskaffes blandt andet restancekravet, der skal fjerne en af barriererne for at komme ind i hvervet

Tilsvarende afskaffes også kravet om tilladelse til at udleje busser. Fremover skal virksomheder, der udlejer køretøjer erhvervsmæssigt, ikke opfylde krav, som ligeledes skal opfyldes af en lejer, når der er tale om buskørselsvirksomhed

Derudover bliver kravene til at drive chaufførvikarvirksomhed også forenklet således, at virksomheder, som kun vil udleje chauffører, ikke skal leve op til krav, der ikke er relevante for dem - eksempelvis behøver de ikke længere at anskaffe sig en lastbil eller bus og ansætte en transportleder, blot for at kunne udlåne vikarer

§ 16 om at en transportleder skal kunne kontaktes fra kl. 10:00-14:00 på alle hverdage

§ 24 om, at buschauffører en gang om dagen skal tjekke for bussen for eventuelt glemte genstande Godsbekendtgørelsen:

§ 15 om at en transportleder skal kunne kontaktes fra kl. 10:00-14:00 på alle hverdage

§ 24 om at man skal have et papir i bilen som dokumentation for, at man har råderetten over sit køretøj, selvom politiet kan slå det direkte op i motorregistret

§ 33 om at man som chaufførvikarvirksomhed ikke længere skal udfylde en bestemt blanket om køre- og hviletid til lejeren, da parterne kan aftale dette individuelt Kvalifikationsbekendtgørelsen:

§§ 14 og 15 skæres til, så en chauffør ikke absolut behøver et grundkursus, men kan få udstedt et uddannelsesbevis ved at have bestået en prøve

§§ 56 og 57 fjernes, så en chauffør fremover ikke behøver at have et chaufføruddannelsesbevis, hvis de udfører ikke erhvervsmæssig personbefordring i et køretøj, de har kørekort til

Af: Redaktionen Reglerne som transportminister Thomas Danielsen har fået gennemført og som træder i kraft henover foråret, udspringer i ministerens udspil om ti initiativer, der skal styrke vejtransportbranchen.- Vi har over årene fået skabt et kludetæppe af store og små regler, der gør det besværligt for virksomhederne og stort set umuligt for alle andre at løse selv helt banale opgaver med en bus, siger Thomas Danielsen og fortsætter:- Det gør vi nu op med, for vi skal selvfølgelig ikke kriminalisere det plejehjem, der tager en pårørende med i bussen, ligesom det ikke skal være ulovligt, hvis en buschauffør en enkelt dag skulle glemme at gå en hittegodsrunde i bussen.Regelforenklingerne er blandt andet gennemført med L107, som Folketinget har vedtaget og ved en række ændringer i de relevante bekendtgørelser.En af de større forenklinger gør op med tidligere implementering af EU-regler om definitionen af, hvad erhvervsmæssig buskørsel er. Tidligere var definitionen, at hvis bare ét af tre kriterier var opfyldt, så var der tale om erhvervsmæssig buskørsel med alle de krav om transportleder og kapitalkrav, som det medførte.Nu skal alle kriterierne være opfyldt, og Thomas Danielsen peger på, at plejehjemmet ikke længere vi lvære et busselskab i lovgivningens forstand, hvis de tager en pårørende med på bustur - blot fordi den pårørende er ”personer uden en nærmere tilknytning".- Det bliver jo aldrig det primære formål for et plejehjem eller en børnehave at drive busvirksomhed, og derfor er det også helt skørt, at de har været underlagt de her regler. Fremover er det ikke busreglerne, der står i vejen for at bruge en institutionsbus til at give børn og ældre en god oplevelse, siger Thomas Danielsen.En række af lempelserne vil også begrænse en del af det administrative arbejde hos virksomhederne.- Vi skal selvfølgelig have en klar ramme for de professionelle busselskaber, så der er fair konkurrence. Det fastholder vi, og samtidig fjerner vi en masse unødvendigt papirarbejde og skøre detailkrav til, hvordan den enkelte chauffør skal passe sit arbejde. I min verden er der ikke nogen grund til at gøre det mere svært end højst nødvendigt, og jeg ser frem til at tale med branchen om, hvordan de oplever de færre regler i praksis, for jeg har svært ved at tro, at de reelt vil savne dem, siger Thomas Danielsen.Med transportministerens tiltag på bekendtgørelsesområdet bliver antallet af paragraffer på gods- og busområdet forventeligt reduceretDet gælder blandt andet: