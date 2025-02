Limfjordens største havn tog imod flere og større skibe med med mere gods

Tirsdag 25. februar 2025 kl: 10:01

Containerterminal er økonomisk bæredygtig



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det er meget tilfredsstillende, at antallet af skibsanløb nu igen er stigende og er steget med over 10 procent fra 2023 til 2024, mens skibene fortsat bliver større, siger administrerende direktør i Port of Aalborg, Kristian Thulesen Dahl og fortsætter:- Den grønne omstilling er et godt eksempel på udviklingen, da eksempelvis komponenter til vindmølleindustrien bliver større og større. Vi har i 2024 håndteret mere stykgods til den grønne omstilling, blandt andet som følge af at flere virksomheder på havnen er leverandører til nogle af verdens største havvindmølleparker. Og vi forventer, at den udvikling vil fortsætte over de kommende år.Foruden elementer til vindmølleprojekter oplevede havnen en markant godsvækst inden for korn, foderstoffer og materialer til byggebranchen.Modsat blev der importeret mindre benzin og diesel, hvilket blandt andet kan tilskrives det stigende antal elbiler. Derudover har havnen håndteret færre godstog som følge af, at Banedanmark i efteråret renoverede jernbanesporene mellem Aarhus og Aalborg.Containertrafikken ind og ud af Aalborg bød også på fremgang. I oktober 2024 overgik antallet af håndterede containere niveauet fra hele 2023. Kristian Thulesen Dahl er godt tilfreds med udviklingen af containerterminalen, som havnen har drevet siden 2023.- I dag drives terminalen med det formål at levere optimale betingelser for erhvervslivet, og vi oplever fortsat stigende interesse fra rederier, speditører og de nordjyske virksomheder. Vi er på blot to år lykkedes med at gøre containerterminalen økonomisk bæredygtig, og vi skal bare fortsætte, for potentialet er rigtig stort, siger Kristian Thulesen Dahl og fortsætter:- Det tager tid for virksomheder at omstille deres logistik-setup, men kunderne og godset er der. Vi ved, at vi er konkurrencedygtige, og at virksomheder potentielt kan spare både tid og penge ved at tilvælge Aalborg Containerterminal, fordi vi har et setup, der gør os meget fleksible. Samtidig har terminalens lokale forankring stor betydning, fordi virksomhederne ikke behøver at sende containerne ud på landevejene til andre landsdele. Dermed kan de spare CO2 og aflaste det i forvejen pressede vejnet.Containertrafikken ind og ud af Aalborg håndteres primært via ugentligt anløb til og fra Hamburg, der er et afgørende knudepunkt for den globale containertrafik.