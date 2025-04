Arbejdsgiver blev frifundet i sag om løntræk

ARBEJDSRETTEN OM ARBEJDSSTANDSNING PÅ GRUND AF PARAPLYTRUSSEL:

Onsdag 2. april 2025 kl: 15:18

Af: Redaktionen

Efter episoden opstod der uro og bekymring blandt chaufførerne hos Nobina, da de som følge af chaufførens oplevelse med den truende passager med paraplyen var bekymrede for deres sikkerhed i busserne - eksempelvis om nødopkald fra busserne til Nobina's vagtcenter ville blive besvaret og håndteret.









I dagene fra hændelsen lørdag 16. september til mandag 25. september 2023 var der drøftelser mellem chaufførernes tillidsrepræsentant og deres driftsleder. Om formiddagen mandag 25. september 2023 blev der holdt et mæglingsmøde, hvor også chaufførernes arbejdsmiljørepræsentant deltog.









Om eftermiddagen samme dag standsede flere chauffører hos Nobina deres arbejde som reaktion på hendelsen 16. september o de efterfølgende forhandlinger og mæglingsmøde. Chaufførerne genoptog arbejdet tirsdag morgen 26. september omkring klokken 04.30.









I forbindelse med chaufførernes arbejdsstandsning havde Nobina A/S trukket de pågældende chauffører i løn for de timer, der havde standset deres arbejde.









Sagen endte i Arbejdsretten, da chaufførernes fagforbund mente, at arbejdsstandsningen faldt ind under "Normens paragraf 17, nr. 2". Omvendt mente Nobina, at selskabet havde ret til at trække chaufførerne i løn, da selskabet mente, at arbejdsstandsningen ikke faldt ind under "Normens paragraf 17, nr.2".









her I Normen, der kan findes via dette link - klik- og er en aftale mellem LO og DA, er en række forhold beskrevet, hvor ansatte kan nedlægge med henvisning til deres sundhed og sikkerhed kan standse arbejdet uden at blive trukket i løn.









Arbejdsretten skulle så afgøre, om Nobina skulle efterbetale løn til et antal chauffører svarende til løntræk, som virksomheden havde foretaget i anledning af arbejdsstandsningen, og om virksomheden skulle betale en bod for ikke at have udbetalt løn i henhold til overenskomsten.









Hovedspørgsmålet var, om chaufførernes standsning af arbejdet var berettiget efter Normens paragraf 17, nr. 2.









Arbejdsretten fandt det ikke godtgjort, at der mandag 25. september 2023 forelå en reelt begrundet fare for chaufførernes sikkerhed, der ud fra en objektiv vurdering gjorde det uforsvarligt at begynde eller fortsætte arbejdet.









Det var heller ikke godtgjort, at chaufførerne mandag 25. september 2023 havde føje til at tro, at der var en sådan fare for deres sikkerhed, at de var berettigede til at standse arbejdet, herunder som følge af at de ikke kunne få en garanti fra deres driftsleder.









Arbejdsretten frifandt herefter Nobina.









her: Dommen kan ses i sin helhed













