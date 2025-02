Dansk transportkoncern bygger nyt logistikcenter med solceller på taget - i Sverige

Fredag 7. februar 2025 kl: 11:45

Af: Redaktionen Frode Laursen oplyser, at logistikcentret vil blive opført i henhold til koncernens ”Green Warehouse Vision II” og certificeret efter standarden ”BREEAM-Very Good”. BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method.Samtidig bliver bygningen optimeret med henblik på at imødekomme de særlige krav som både nordiske og internationale FMCG-brand owners (Fast-Moving Consumer Goods) har til høj produktivitet og en pålidelig håndtering af varer til det nordiske marked. Det nye logistikcenter kommer til at ligge omkring 10 km fra Frode Laursens logistikcenter i Åstorp, der er fyldt og ikke kan udbygges yderligere.- Vi oplever en øget efterspørgsel efter vores effektive og fleksible logistikløsninger med fokus på bæredygtighed indenfor dagligvarelogistik. I forvejen har vi ca. 700.000 kvadratmeter logistikcentre i Norden, heraf 166.000 kvadratmeter i Åstorp. Men vi ser et øget behov for at kunne imødekomme behovene fra både eksisterende og nye kunder, siger Frode Laursens adminitrerende direktør Thomas Corneliussen.På grunden i Östra Ljungby kan der bygges op til 90.000 kvadratmeter, og planen er at etablere den første fase af byggeriet på omkring 20.000 kvadratmeter.



Bygger efter et bæredygtigt koncept

De seneste år har Frode Laursen bygget alle sine nye logistikcentre ud fra deres Green Warehouse Vision, som er et byggekoncept, der kan certificeres efter den anerkendte BREEAM standard samt DNGB Gold-standarden. DGNB, der står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, er en organisation, der har fokus på bæredygtigt byggeri.





Frode Laursens nybyggeri i Östra Ljungby omfatter en række nye og fremsynede løsninger til at reducere klima- og miljøpåvirkningen - både under byggeriet og i den efterfølgende drift af logistikcentret.





- Der vil bl.a. blive brugt genbrugsstål, anvendt CO2-neutral isolering, installeret varmepumper og genanvendt regnvand. Derudover etablerer vi et større areal med solpaneler på taget og vil anvende de nyeste løsninger for intelligent anvendelse af el, både indenfor og uden for, siger Thomas Corneliussen.





