Containertransportør får ny direktør

Mandag 24. februar 2025 kl: 11:29

Af: Redaktionen

Anne Kathrine Steenbjerge fremhæver på Linkedin, at Peter Groth med 26 års erfaring på transportområdet - de seneste 14 hos DSV A/S - vil kunne udnytter Ancotrans A/S' potentiale yderligere.









- Som femte generation og fortsat hovedaktionær i Anco har det være afgørende for mig at finde en ny administrerende direktør, der ikke bare har en bred erfaring inden for vores branche og det ringe sindelag, men også én, der vil stå vagt om og fortsætte vores særlige grønne og gule kultur, lyder det fra Anne Kathrine Steenbjerge.









Peter Groth fremhæver Ancotrans som en værdibaseret, familiejet virksomhed med en stærk holdånd, en helt særlig kultur og en vindermentalitet.









- Jeg værdsætter Ancotrans' stærke kundefokus, der sikrer, at kunderne altid er i centrum for virksomheden, og jeg glæder mig til at bidrage til denne tilgang. Som et stolt, fremadrettet dansk firma har Ancotrans allerede opnået imponerende resultater, og jeg glæder mig til at være en del af den fortsatte vækstrejse, lyder det fra Peter Groth.









Anne Kathrine Steenbjerge vil fremover varetage posten som formand for bestyrelsen i Ancotrans/Anders Nielsen & Co A/S, der har en 142 år lang historie som transportfirma. Anne Kathrine Steenbjerge vil også fortsat have aktiemajoriteten i selskabet.









