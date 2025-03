Overkørsler bliver opgraderet med bomme i forbindelse med nyt signalsystem

Torsdag 27. marts 2025 kl: 10:54

Fakta om opgraderingen:

15 overkørsler opgraderes fra lys og klokkelyd til helbomme

En overkørsel opgraderes fra lys- og lydsignal til halvbomme

32 overkørsler får nyt udstyr, der følger moderne standarder

Der findes to typer helbomme. Enten en enkelt bom, som dækker begge vejbaner, eller to bomme, som dækker en vejbane hver

En halvbom er et anlæg, hvor en enkelt bom dækker halvdelen af vejen

Af: Redaktionen I den kommende tid udskifter Banedanmark varslingsanlæg og bomme på 48 overkørsler på strækningen mellem Bramming og Tønder. 16 af overkørslerne opgraderes fra at være sikret med lys- og lydsignaler til også at have bomme.Arbejdet med opgraderingen, der startede for en uges tid siden og ventes afsluttet tirsdag 22. april, er en del af Banedanmarks udrulning af det nye digitale signalsystem, som er ved at afløse det aldrende analoge system, der stadig er i brug flere steder i Danmark.Det nye udstyr i overkørslerne betyder bedre signalgivning til trafikanter på vejene.- Med det nye udstyr gør vi signalerne tydeligere for trafikanterne i alle 48 overkørsler, og på den måde bliver det endnu mere trygt at passere overkørslerne. Samtidig bruger vi anledningen til at opgradere 16 overkørsler med bomme, fordi udstyret i overkørslerne alligevel skal udskiftes, så det kan integreres i det nye signalsystem. Dermed gør vi varslingen bedre og løfter sikkerheden yderligere, siger områdechef i Banedanmark, Mads Søndergaard Petersen.15 af overkørslerne, som før var sikret med lys og lyd, opgraderes til helbomme, mens en enkelt får halvbomme. De resterende 32 får udskiftet det nuværende udstyr med et tilsvarende anlæg, som dog er mere moderne, når det gælder signaler og bommenes placering.Mads Søndergaard Petersen peger på, at selvom forholdene ved overkørslerne bliver forbedret, er det stadig vigtigt, at man respekterer signaler og bomme, når der kommer tog.- Der er ingen, der kan være i tvivl, når der kommer et tog. Men vi oplever alligevel indimellem trafikanter, der prøver at snige sig over, før toget kommer. Det er både livsfarligt og ulovligt, siger Mads Søndergaard Petersen.Mens der arbejdes på de mange overkørsler, vil nogle af dem være spærret for gennemkørsel og passage i kortere perioder. Hovedparten af de berørte overkørsler vil dog være åbne i den ene vejbane. Erfaringsmæssigt kan der også være ”børnesygdomme” på overkørslerne efter ibrugtagningen.Det nye signalsystem mellem Bramming og Tønder tages i brug tirsdag 22. april. På samme tid vil også strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov være klar med nyt signalsystem. På denne hovedstrækning, er der dog kun to overkørsler, som allerede er forsynet med helbomme, og som nu får mere moderne udstyr.