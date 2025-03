Første løsning om grøn luftfart er ikke effektiv

BRANCHEORGANISATION:

Tirsdag 11. marts 2025 kl: 16:14

Af: Redaktionen

Der bliver lagt op til en udbudsmodel, hvor man vil flyve med op imod 50 procent bæredygtigt flybrændstof i tankene efter det såkaldte ”dråbe-til-dråbe” princip, som betyder, at et grønt brændstof fysisk skal være på flyet, der flyver netop den udbudte indenrigsrute.









- Vi har fra starten støttet ambitionen om at etablere en grøn indenrigsrute i 2025. Men vi har også talt imod et udbud af en grøn rute på denne måde, selvom det dog er et skridt i en grønnere retning, siger Hakon Iversen, branchedirektør i DI Transport på vegne af foreningen Dansk Luftfart, der samler alle aktører i luftfartsbranchen.









Dansk Luftfart og Luftfartens Klimapartnerskab har løbende gentaget budskabet til Christiansborg om, at ”dråbe-til-dråbe” ikke er et effektivt værktøj til at gøre flyvningen grønnere.









- Det bliver nogle dyre reduktioner, som kunne have være opnået langt mere omkostningseffektivt til fordel for klimaet. Det er dog positivt, at den nye aftale også har fokus på de næste skridt i luftfartens grønne omstilling, siger Hakon Iversen.









Med den politiske aftale får branchen klarhed over, hvordan politikerne forestiller sig, at der kan blive etableret en grøn indenrigsrute.









- Den her grønne rute var ikke det sted, vi ville starte, men vi anerkender, at den er et skridt i den rigtige retning, og vi er glade for, at der med aftalen nu rettes fremtidigt fokus på bæredygtigt elektrobrændstof (PtX), siger Hakon Iversen, der ind til 1. februar var administrernede direktør i Banedanmark, hvor han afløste Karsten Lauritsen som branchedirektør i DI Transport.









Fokuser på dansk PTX-baseret flybrændstof

DI Transport mener, at det er vigtigt, at en grøn indenrigsrute kun er en mellemlanding på vejen mod en mere bæredygtig luftfart. Derfor understreger formanden for Dansk Luftfart og administrerende direktør i Aalborg Lufthavn, Niels Hemmingsen, at det nu er afgørende, at politikerne fokuserer på at etablere en produktion af bæredygtigt elektrobrændstof (PtX) i Danmark inden 2030. Det vil sikre, at det danske luftfartserhverv understøtter de danske klimamål og samtidig er klar til nye krav om stadigt mere grønt flybrændstof fra EU.









- For at få den grønne omstilling til at virke, skal der gang i hele værdikæden; ikke kun efterspørgslen fra en enkelt rute, men også den danske produktion af bæredygtigt flybrændstof skal med. I regi af Dansk Luftfart og Luftfartens Klimapartnerskab har vi længe anbefalet regeringen at bruge midlerne fra passagerafgiften til at understøtte etableringen af en dansk produktion af PTX-baseret flybrændstof. Samme anbefalinger ser vi på tværs af EU fra luftfartsbranchen og energibranchen. Her kan en dansk produktion reelt gøre en forskel. Og Danmark har forudsætningerne for at blive et ægte grønt foregangsland på dette område. Vi kan producere vores eget grønne brændstof, og vi kan flyve hele den danske indenrigsproduktion på dansk brændstof samtidig med, at vi med eksport af PTX-brændstoffet kan tage ansvar for noget af den internationale CO2-udledning, siger han og fortsætter:









- Det er også vigtigt at huske på, at PTX-brændstoffet kan bidrage til at løse udfordringer med udledning af ultrafine partikler fra luftfarten, hvilket vil medvirke til at mindske den lokale miljøpåvirkning. Endelig kan produktionen også bruges til at understøtte det danske flyvevåben, som også kan få en stabil danske brændstofkilde uden afhængighed af fossile brændstoffer.









Reducer afgiften og lad pengene arbejde i værdikæden.

En anden problemstilling er ifølge DI Transport, at halvdelen af den danske passagerafgift, som skal finansiere omstillingen, går til et andet formål - og at det ser ud til, at den danske passagerafgift er begyndt at skade den danske luftfarts konkurrenceevne.









- Vi har allerede set en stor operatør trække sig fra Billund Lufthavn som følge af afgiftstrykket. Det bør få os til at tænke os om i Danmark, og vi bør se på at sænke niveauet for afgiften fremadrettet samtidig med, at vi sikrer tilstrækkelige midler til den grønne omstilling, siger Niels Hemmingsen.









Den svenske regering har for at støtte luftfarten i Sverige eksempelvis afskaffet den flyafgift, der har været gældende i en årrække.

