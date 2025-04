Halvandet år gammel logistik-koncern etablerer nyt selskab

Onsdag 2. april 2025 kl: 13:59

Af: Redaktionen

Blue Log Nordic er en del af Blue Logistics Group's strategi om at opbygge stærke, partnerdrevne selskaber med lokal forankring og stor specialviden.









Blue Log Nordic, der vil være operativt fra søndag 1. juni i år, vil blive ledet af Lasse Dujardin, der tiltræder som direktør og partner. Lasse Dujardin har blandt andet været ansat hos HCS, Freja og de seneste fem år hos DSV. Han starter begynder sammen med flere andre erfarne transportfolk, der alle indtræder som partnere i det nye selskab.





Blue Log Nordic er struktureret efter Blue Logistics Groups partnerskabsmodel, hvor nøglepersoner opnår partnerskab og dermed et incitament til at drive vækst, kvalitet og engagement. Modellen har vist sin styrke i flere af koncernens eksisterende selskaber - og med Blue Log Nordic føres den videre med nordisk fokus.

Blue Logistics Group ser etableringen af Blue Log Nordic som en vigtig del af koncernens langsigtede ambition om at være en toneangivende aktør inden for vejtransport i Skandinavien med mennesker, partnerskaber og lokal forankring som fundament.









- Det er en investering i både geografi og mennesker, og det flugter perfekt med vores DNA og strategi om at bygge forretning gennem partnerskaber og et endnu stærkere fokus på Norden med udgangspunkt i vores kunders behov, siger Nicklas Eggert, der er COO hos Blue Logistics Group, og tilføjer:









- Lasse og hans kommende partnere afspejler den virkelighed, som vi oplever i Blue Logistics-regi i øjeblikket, vor flere af branchens dygtigste speditører rækker ud til os og er meget motiveret for at få fod under eget bord og opnå partnerskab. Det tillader vi os at opfatte, som en bekræftelse af vores model.

