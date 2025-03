Midtjysk lufthavn får ny flyforbindelse til England

Torsdag 13. marts 2025 kl: 12:04

Af: Redaktionen - Norwegian og Billund Lufthavn har gennem mange år været tætte samarbejdspartnere, og vi har længe anset lufthavnen for at have stort vækstpotentiale for os. Med Ryanairs exit, ser vi nu en unik mulighed for at styrke vores tilstedeværelse i Billund Lufthavn og Vestdanmark, siger Sara Neergaard, der er chef for kommunikation og public affairs i Norwegian Danmark.- Den nye rute til London Gatwick er første skridt, og så kigger vi løbende på muligheden for at udvide vores tilbud fra Billund yderligere, siger hun videre.Norwegian indsætter også flere flyvninger mellem Billund og Alicante i Sydspanien. Samtidig forlænges ruterne til både Alicante og Malaga ind i vinterprogrammet, så man året rundt kan flyve direkte mellem Billund og de to lufthavne i Sydspanien.