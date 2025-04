Logistik-koncern optager nyt selskab i gruppen

Torsdag 3. april 2025 kl: 07:25

Af: Redaktionen

- Vi havde en plet på landkortet - nemlig Sjælland - som vi nu har dækket med indlemmelsen af Elite Transport A/S i familien. Det betyder, at vi fremover kan tilbyde landsdækkende distribution på en AI-drevet platform og med ensartet høj kvalitet til både dagligvarekunder og professionelle håndværkere, siger Mikkel Fruergaard, der er administrerende direktør i Blue Logistics Group A/S.









Hos Blue Logistic Group A/S fremhæver man, at Elite Transport ApS, der er ledet af Thomas Fassov, gennem årene har opbygget en forretning med fokus på distributionsmarkedet på Sjælland med en omsætning på over 150 millioner kroner årligt og med omkring 60 medarbejdere.









Fusionen med Fogtmann Group træder officielt i kraft tirsdag 1. juli, men selskaberne samarbejder allerede nu om at sikre hurtig realisering af både operationelle og kommercielle synergier. Målet er at skabe en endnu mere effektiv og skalerbar distributionsforretning med op mod 2.000 leveringer hver nat og en samlet omsætning på omkring 500 millioner kroner.









- Thomas Fassov har spillet en afgørende rolle i udviklingen af Elite Transport ApS, og vi er glade for, at han fortsætter som partner og ansvarlig for aktiviteterne på Sjælland, siger Mikkel Fruergaard.









Thomas Fassov, der fremover bliver ansvarlig for de sjællandske aktiviteter i det fusionerede selskab, fremhæver, at det for ham var vigtigt, at Elite Transport ApS kunne blive en del af en organisation med de rette værdier - partnerskab, frihed og fælles fremdrift.









- Vi har allerede haft et mangeårigt samarbejde med Fogtmann Group, så vi kan hurtigt høste fordelene ved fusionen. Det giver en stærk tryghed for mig og teamet fra Elite Transport at have dygtige partnere, siger Thomas Fassov.









Klaus Fogtmann, der er bestyrelsesformand i Fogtmann Group, som blev en del af Blue Logistic Group A/S for et år siden, peger på, at fusionen kombinerer mange års erfaring med AI- og databaserede løsninger med Thomas Fassov og hans holds stærke, praktiske kompetencer.









- Det er et perfekt match, der gør os i stand til at levere endnu bedre løsninger til vores kunder - uanset om det er dagligvarebutikker eller håndværkere med behov for sikker og præcis levering, siger Klaus Fogtmann.









I det senest afsluttede regnskabsår havde Elite Transport ApS et resultat efter skat på minus 3.688.000 kroner, en egenkapital på 7.519.000 kroner og en balance på 42.037.000 kroner. I årene 2019 - 2022 kom Elite Transport ApS ud med overskud på mellem 2,0 og 3,2 millioner kroner.









Blue Logistics Group A/S, der blev lanceret i efteråret 2023 bygger sin udvikling på at indgå partnerskaber, oplyser, at der vil blive annonceret flere i de kommende kvartaler - både i Danmark og internationalt.









- Vores rejse er brolagt med nye partnerskaber - både i form af teams af branchens dygtigste, som vil have fod under eget bord og eksisterende selskaber - og vi glæder os til at invitere endnu flere af disse nye familiemedlemmer velkommen i Gruppen også, siger stiftende partner i Blus Logistik Group, Karsten Mathiesen.

