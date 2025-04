Svensk rederikoncern udvikler nyt færgekoncept

Onsdag 2. april 2025 kl: 13:33

Af: Redaktionen

Et af Stena Lines centrale mål er at reducere CO2-udledningen med 30 procent inden 2030. Kursen mod målet går gennem en række tiltag på tværs af flere områder - blandt andet omstillingen af rederiets flåden. Det sker både ved at forbedre effektiviteten af den nuværende flåde og ved at udvikle en ny generation af skibe med optimerede egenskaber og ny teknologi.









Her er koncept-færgen »Stena Futuro« det svenske rederis nyeste koncept for fremtidens skibe. Stena Futuro er tænkt som et 240 meter langt ro/ro-skib til transport af lastbiler, vogntog, løstrailere og biler.









- Målet er at udvikle den mest effektive og konkurrencedygtige færge til en given lastekapacitet med den teknologi, der findes i dag. Færgen skal have det laveste brændstofforbrug på markedet, siger Nicolas Bathfield, der er projektleder hos Stena Teknik, der har været med til at udvikle konceptet.









Skroget og overbygningen er optimeret for at udnytte lastrummet bedst muligt. Samtidig bidrager lav vægt og optimeret hydro- og aerodynamik til et lavt brændstofforbrug.









Ud over færgens design bliver Stena Futuro udstyret med teknologi, der begrænser miljøpåvirkningen. Færgen får hybridfremdrift, batterier og el-motorer og forbrændingsmotorer med lavt brændstofforbrug, der kan køre på flere forskellige brændstoffer. Batterisystemet gør det muligt delvist at sejle på el - for eksempel ved anløb og afsejling fra havne. Solceller vil også bidrage til færgens elforbrug.









Skroget bliver desuden udstyret med et luftsmøresystem, hvor små luftbobler udledes under vandlinjen for at reducere friktionen mellem færge og vand. Et varmegenvindingssystem genbruger varme fra motorernes udstødning til opvarmning ombord og understøtter også elproduktionen.









Vingesejl bestået test Konceptet omfatter også fire 40 meter høje vingesejl, der kan lægges ned ind efter behov - eksempelvis ved passage under broer. Stena's udviklere har sammen med det svenske forskningsinstitut, RISE - Research Institutes of Sweden AB, der er et uafhængigt statsligt forskningsinstitut, gennemført test og simuleringer af sejlene for at dokumentere energibesparelser og indvirkning på manøvredygtighed og sikkerhed.









- Testene viste, at sejlene på Stena Futuro potentielt kan give en brændstofbesparelse på op til 15 procent. Vi har også bekræftet, at færgen lever op til alle krav til stabilitet og manøvredygtighed ved for eksempel pludselige vindskift eller kursændringer, siger Nicolas Bathfield.









Færgedesignet bliver et vigtigt element i Stena Lines planlægning af fremtidig tonnage. Der er endnu ikke lagt en endelig plan for produktionen af Stena Futuro.













