Krydstogtssæsonen i Aarhus går i gang med kurs mod besøgsrekord

Fredag 11. april 2025 kl: 17:17

Af: Redaktionen Aarhus Havn forventer, at op mod 80 procent af skibene, der i 2025 anløber krydstogtskajen, benytter landstrømsanlægget. Sidste år var tallet 68 procent.- Der er en stor vilje blandt rederierne til at bruge landstrøm, når det er muligt. Når skibene kan slukke dieselgeneratorerne og i stedet forsyne sig med grøn strøm, giver vi både gæsterne og aarhusianerne en bedre oplevelse, siger Carsten Kruse, der er salgsdirektør - CCO - hos Aarhus Havn.Aarhus Havn indførte sidste år en grøn afgift, som gør det dyrere for krydstogtskibene at fravælge landstrømmen. Det betyder en ekstra afgift på op til 80.000 kroner til de krydstogtskibe, der anløber krydstogtkajen og ikke kobler sig på landstrøm.Indtil videre har Aarhus Havn 60 krydstogtsanløb i kalenderen for i år. Og med et nyrenoveret modtageområde er havnen klar til at byde krydstogtskibene og de mange gæster velkommen.- Vi oplever en stigende interesse for Aarhus og havnen fra krydstogtrederiernes side. Og jeg glæder mig over, at rederierne igen og igen prioriterer os på deres ruter. Det er godt for erhvervslivet i hele området, siger Carsten Kruse.Sidste år havde Aarhus Havn besøg af 193.000 krydstogtsgæster, hvilket gjorde 2024 til et rekordår. Men forventningerne til årets sæson er større, hvor der er udsigt til, at Aarhus ventes at få besøg af over 200.000 krydstogtsgæster.- Vi er meget glade for, at antallet af internationale krydstogtsgæster ser ud til at blive større end nogensinde. Det skaber stor værdi for kulturinstitutioner, butikker og attraktioner, og vi får mulighed for at præsentere destinationen for endnu flere. Vores velkomstværter og de frivillige ReThinkers vil som altid stå klar til at byde velkommen med rugbrødshapsere, gode anbefalinger og et stort smil, siger Pia Lange Christensen, der er direktør hos VisitAarhus.