Transportkoncern har fået godkendt opkøb og ændrer i ledelsen

Tirsdag 22. april 2025 kl: 12:03

Af: Redaktionen

Ud over at tilføje nye medlemmer til koncerndirektionen omdøber DSV sin Solutions Division til Contract Logistics. Ændringerne træder i kraft efter afslutningen af overtagelsen, der forventes at være gennemført med udgangen af april.









DSV's bestyrelse forbliver uændret, men koncerndirektionen får flere nye medlemmer:





Helmut Schweighofer bliver ny administrerende direktør (CEO) for Road Division. Helmut Schweighofer er i øjeblikket administrerende direktør for DB Schenker's Region Europe, der beskæftiger omkring 40.000 medarbejdere. Han har haft sin ledende rolle inden for landtransport siden 2018. Helmut Schweighofer afløser Søren Schmidt, der har besluttet at forlade DSV efter 30 år

Vishal Sharma , der i øjeblikket er administrerende direktør (CEO) for DB Schenker's Region Asien-Stillehavet, bliver ny Group CCO. Vishal Sharma, der har over 30 års branche- og global ledelseserfaring, afløser Morten Landry, der fra første kvartal næste år vil fortsætte i DSV som CCO for DSV's største division, Air & Sea. Indtil da vil Morten Landry være en del af DSV's kommercielle ledelsesteam for at sikre en glidende overgang

Saskia Blochberger tiltræder DSV's koncerndirektion som Group Chief People Officer (CPO). Saskia Blochberger kommer fra sin stilling som CPO i DB Schenker's Region Europe og har erfaring inden for P&O og forretningsstrategi fra en række lederstillinger. Helle Bach, der er leder af Group HR, har efter mange år hos DSV besluttet at forlade DSV









Efter afslutningen af overtagelsen vil DSV's koncerndirektion bestå af:

Group CEO (koncernchef) Jens H. Lund (Executive Board)

Group CFO Michael Ebbe (Executive Board)

Group COO Brian Ejsing (Executive Board)

CEO Air & Sea Frank Sobotka

CEO Road Helmut Schweighofer

CEO Contract Logistics Albert-Derk Bruin

Group CCO Vishal Sharma

Group CIO Jesper Riis

Group CPO Saskia Blochberger

Senior Executive Vice President, Corporate Development Henrik Kjelgaard





- Jeg er meget tilfreds med det stærke ledelsesteam, vi vil have på plads til næste vigtige fase i vores rejse som den globale leder inden for transport og logistik. Et varmt velkommen til Helmut Schweighofer, Vishal Sharma og Saskia Blochberger, der tiltræder vores koncerndirektion fra Schenker. De bringer alle omfattende erfaring og fremragende ledelsesevner til at drive vores virksomhed fremad. Samtidig vil jeg gerne takke Søren Schmidt og Helle Bach for deres dedikerede og langvarige bidrag til DSV. Og jeg er glad for, at Morten Landry vil fortsætte med at drive de kommercielle indsatser i vores Air & Sea Division, siger DSV's koncernchef Jens H. Lund.









Med overtagelsen af DB Schenker fordobler DSV sin størrelse og skaber en verdensledende transport- og logistikkoncern. Baseret på regnskaberne for hele året 2024 havde den samlede virksomhed en proforma-omsætning på cirka 310 milliarder kroner og knap 160.000 medarbejdere.









DSV's bestyrelse agter at indstille Jochen Thewes, der i dag er administrerende direktør for DB Schenker, bestyrelsen ved en ekstraordinær generalforsamling efter afslutningen af overtagelsen.

