Metroen i København åbner for 24-timers billet til 50 kroner

Tirsdag 29. april 2025 kl: 11:25

Af: Redaktionen

Metroselskabet peger på, at den særlige weekendbillet, der giver ubegrænset rejse i Metroen i 24 timer for 50 kroner, er oplagt til både vennegrupper, familier og enkeltpersoner, der vil nemt og fleksibelt rundt i byen hele dagen.









Den er også ideel til grupper som eksempelvis sportshold, studiegrupper - eller polterabender, som er i fokus i Metroselskabets kampagne “Pias Polter”, der kører online og i biograferne i Hovedstadsområdet.









- Uanset, om du skal fejre noget, opleve byen eller bare hurtigt fra A til B, gør den nye 1-dagsbillet det nemt og fleksibelt for alle. Den passer perfekt til alt fra familier og vennegrupper på udflugt til polterabender, der skal rundt fra brunch til bobler og bytur - uden at tænke på zoner eller udløbstider. Med denne billet får man en enkel og prisvenlig løsning til en hel dag i København, siger Eva Lind, der er kommerciel chef i Metroselskabet.









Billetten gælder enten lørdag eller søndag og giver fuld frihed til at tage Metroen så meget, man vil hele dagen og natten med. Man kan hoppe af og på, som det passer og slippe for at tænke på, om billetten stadig er gyldig.









Fakta om 1-dagsbilletten:

Billetten er tilgængelig i en begrænset periode - fra april til juni

Gyldig i hele Metroen en hel dag (lørdag eller søndag)

Prisen er 50 kroner

Kan købes i Rejsebillet-appen under "Specialbilletter"





