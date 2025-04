Ny national industripark bør placeres i Rødbyhavn

LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER:

Onsdag 23. april 2025 kl: 15:16

Af: Redaktionen

SVM-Regeringen fremlagde i efteråret en ny erhvervsstrategi, hvor der blandt andet skal der udpeges fem nye industriparker i Danmark, der skal sikre gode rammevilkår og konkurrencebetingelser for produktionsvirksomheder og tung industri. Landets kommuner har frem til 15. maj mulighed for at komme i betragtning.









Lolland Kommune vil på den baggrund søge om at få en national industripark ved Rødbyhavn. Nærmere bestemt i det areal, der rummer Femernbyggeriets tunnelelementfabrik, den tilhørende arbejdshavn og de bagvedliggende arealer mod nord, i retning mod den nye station - i alt 780 hektar.









- Om få år er Femernbyggeriet i mål. Så har vi et stort industriområde med Danmarks fjerdestørste arbejdshavn og en af verdens største betonfabrikker, der kan tages i brug til nye formål. Vel at mærke i et område, hvor der er højt til loftet, god plads til udvide og let adgang til både jernbane og motorvej. Plus en attraktiv beliggenhed midt på den store transportkorridor til Centraleuropa. Det finder man næppe andre steder, og Rødbyhavn er dermed et oplagt valg, siger borgmester i Lolland-Falster Kommune, Holger Schou Rasmussen (S).









I Guldborgsund Kommune har man valgt at bakke op om Lolland Kommunes ansøgning. Borgmester Simon Hansen (S) lægger vægt på, at en national industripark i Rødbyhavn vil komme til at virke som et vækstlokomotiv for et større geografisk område.









- En industripark på Lolland kan få afgørende betydning for hele vores region. Det vil være med til at tiltrække nye virksomheder, skabe ekstra arbejdspladser og smitte positivt af på det meste; fra beskæftigelse, arbejdsmarked og erhvervsudvikling til bosætning og hverdagsliv. Et nyt industrielt kraftcenter i Rødbyhavn vil dermed ikke blot bidrage til at løse en national kapacitetsudfordring, det vil også virke som en dynamo for ny vækst og udvikling lokalt og regionalt, siger han.









Interessen er stor

Ifølge de to borgmestre har en del fået øje på områdets potentiale. Der er stor interesse fra både interesseorganisationer, nationale og internationale virksomheder, og der er på forhånd gennemført markedsdialog med et større antal relevante virksomheder. Blandt andet inden for den grønne omstilling:









- Verden stiller nye krav, og der er store opgaver, der skal løses. F.eks. når det handler om grøn energi og produktion af de mange gigantiske vindmøller, der skal sættes op i Østersøen og Nordsøen. Her er det en stor fordel, at man i Rødbyhavn har direkte adgang til havet, så man for eksempel kan undgå, at de store vinger skal transporteres på land, siger Holger Schou Rasmussen og peger på, at Lolland Kommune i forvejen har en styrkeposition indenfor grøn energi.









En national industripark i Rødbyhavn kan desuden tænkes ind i en større national og international kontekst:





- Der er behov for ekstra havne- og industrikapacitet i Danmark og Europa. For eksempel til brug for nye infrastrukturprojekter eller som et led i den nye forsvarssituation, som vi er nødt til at forholde os til. Det haster, og det er oplagt at bruge den fabrik, der allerede er opført. Ved at vælge Rødbyhavn kan man derfor både imødekomme nationale og internationale behov, og samtidig sikre en bæredygtig landdistriktsudvikling, der hverken kræver store udgifter eller er afhængig af offentlige tilskud, fremhører Holger Schou Rasmussen videre.









En investering i fremtiden

Hvis Rødbyhavn bliver udpeget som ny national industripark, er det en forudsætning, at man lokalt er klar til at investere i områdets langsigtede udvikling - både økonomisk og administrativt. Det kan eksempelvis være i forhold til arealopkøb, byggemodning, erstatning til grundejere, infrastruktur, myndighedsarbejde og indsatser, der kan sikre en hurtig og smidig sagsbehandling. Og det er en opgave, Lolland Kommune skal være klar til at løfte.









- Det er en stor og visionær plan, og intet kommer af sig selv. Det vil kræve en ekstra indsats, men det vil være en klog og vigtig investering i vores fælles fremtid, siger Holger Schou Rasmussen og lægger vægt på, at de mange ekstra arbejdspladser kan være med til at tiltrække nye borgere - ikke blot fra Danmark, men også fra andre lande.









Det er et perspektiv, som Holger Schou Rasmussens borgmesterkollega fra Guldborgsund Kommune, Simon Hansen, bakker op om.









- Med flere tusind ekstra arbejdspladser på Lolland-Falster, er det oplagt, at flere vil se mod vores geografi, også når der skal vælges bopæl. Vi har dermed en unik mulighed for grundlæggende at ændre egnens strukturelle vilkår, siger han.









SVM-Regeringen ventes at udpege de fem nationale industriparker inden udgangen af 2025. Sidste frist for at indsende ansøgninger er fredag 15. maj.

