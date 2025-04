Ny teknologi kan give 50 procent mere gas fra biogasanlæg

Mandag 28. april 2025 kl: 10:46

Af: Redaktionen

Forskere fra Aarhus Universitet er i samarbejde med blandt andet power-to-x-branchen ved at bygge prototypen på en ny, skalérbar og modulær teknologi, der kan gøre det lettere at indfri de danske drømme om meget mere CO2-neutral biogas. Den nye teknologi skal installeres og indbygges på Aarhus Universitets biogasanlæg på forskningscentret AU Viborg.









Det sker i projektet med navnet E-CH4 Booster, der har modtaget 24,6 millioner kroner i EU-støtte fra Fonden for Retfærdig Omstilling. Projektet, der er resultatet af mange års forskning, hvor Danmark har sat standarden, skal industrialiseres.









- Danmark står i en særlig position, fordi vi har så meget biogas. Med den her teknologi kan vi potentielt gå en fremtid i møde, hvor vi både kan dække vores nuværende gasforbrug, men også producere grøn gas til bæredygtig omstilling af tung transport og shipping, siger lektor Michael Vedel Kofod ved Aarhus Universitets Institut for Bio- og Kemiteknologi.









- Vi har forsket i det her og modnet teknologien i over 10 år helt fra de første laboratorieforsøg til fuld skala. Nu er teknologien ved at være klar til at komme ud og leve på kommercielle vilkår, hvor den kan skaleres yderligere op. Det er mange års forskning der kommer ud i den virkelige verden, og det er meget motiverende og tilfredsstillende på den måde at se vores ideer og langvarige forskningsindsats modne og nærme sig et stadie, hvor det kan gøre en virkelig forskel, siger han videre.









Direkte implementering

Teknologien er et slags add-on til nye og eksisterende biogasanlæg og består hovedsageligt af en elektrolyseenhed og en biometaniserings-reaktor, som omdanner CO2, der ellers bliver udledt fra biogasproduktion, til såkaldt e-metan ved hjælp af mikroorganismer og brint produceret fra vedvarende energi. Resultatet er op til 50 procent højere gasproduktion.









- Kort fortalt handler det om at bruge grøn energi, når den er billig, til at få endnu mere grøn gas ud af vores biogasproduktion og på den måde slippe for at udlede al den CO2, vi i dag udleder fra biogassen, siger Thomas Lundgaard, der er viceinstitutleder ved Institut for Bio- og Kemiteknologi.









Teknologien kan installeres og indbygges direkte i eksisterende biogas-infrastruktur, og e-metan kan efter raffinering bruges som brændstof eller sendes ud i gasnettet.









At der nu bygges en prototype betyder imidlertid ikke, at forsknings- og udviklingindsatsen er slut, understreger Thomas Lundgaard.









- De store power-to-x-projekter har haft en hård tid på grund af høje omkostninger, afhængighed af store infrastrukturinvesteringer med videre. Her står vi imidlertid med en løsning, der har potentiale til - uafhængigt af alt dette - at levere grønne brændstoffer på en meget kortere bane, siger Thomas Lundgaard og fortsætter:









- Den teknologi, der skal ud og leve på det kommercielle marked, kommer til at udfylde en vigtig funktion i fremtidens energisystem, og det kræver, at vi hele tiden arbejder videre med den. Men vi er som universitet super glade for at kunne samarbejde med dygtige danske virksomheder om at få dette til ske – med de muligheder det giver for grøn omstilling, bedre forsyningssikkerhed og jobskabelse.









Prototypen bliver designet og udviklet i samarbejde med virksomhederne EMS ApS og Pura Futura, og projektet omfatter desuden samarbejde med Fredericia Maskinmesterskole og Rybners Erhvervsskole.





Projekt titel E-CH4 Booster Samlet bevilling 24,6 millioner kroner fra Fonden for Retfærdig Omstilling AU’s andel af bevillingen 8 millioner kroner Partnere Aarhus Universitet, EMS ApS, Pura Futura, Fredericia Maskinmesterskole, Rybners Erhvervsskole. Andet I forbindelse med projektet er fire forskere fra Aarhus Universitets Institut for Bio- og Kemiteknologi indgået i et partnerskab med virksomheden Pura Futura og er indtrådt i ejerkredsen. De fire forskere er lektor Michael Vedel Kofod, professor Lars Ottosen, viceinstitutleder Thomas Lundgaard og postdoc Mads Ujarak Sieborg.

