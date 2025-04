29-årig mand blev ramt af et tog og mistede livet

ARBEJDSULYKKE:

Onsdag 23. april 2025 kl: 10:17

Af: Redaktionen Politiet oplyser, at den 29-årige var en del af et arbejdssjak, der arbejdede med skinnerne på stedet. Af endnu uafklarede årsager blev han ramt af et nordgående passagertog klokken 23.49. Han blev erklæret død umiddelbart efter, og de pårørende er underrettet.