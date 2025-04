Lastbilproducent er oppe på over 5.000 solgt og leveret elektriske lastbiler på verdensplan

Tirsdag 29. april 2025 kl: 14:13

Af: Redaktionen

På de godt fem år har de elektriske lastbiler tilbagelagt tæt på 170 millioner kilometer i kommerciel drift. Undervejs har lastbilerne reduceret CO2-emissioner og trafikstøj fra kørslen markant, og samtidig har de desuden givet chaufførerne et mærkbart bedre arbejdsmiljø.









- Det er meget givende at se, at transportvirksomheder fortsætter med at omfavne fordelene ved elektriske lastbiler inden for en lang række transportområder, siger Roger Alm, der er president (koncernchef) for Volvo Trucks.









- Volvos batteri-elektriske lastbiler er tilgængelige her og nu i mange forskellige udgaver og giver vores kunder og transportkøbere et mere bæredygtigt alternativ, der også giver forretningsmæssig mening. Efter kundernes første investeringer i vores elektriske lastbiler vender de desuden tilbage til os for at udvide deres elektriske flåder, siger han videre.









Volvo Trucks’ nuværende udvalg af elektriske lastbiler er passet ind til at imødekomme behovene ved bykørsel og regional distribution samt entreprenør- og renovationskørsel. Virksomhedens Top 5-markeder for elektriske lastbiler er Tyskland, Holland, USA, Norge og Sverige.









Hos Volvo Trucks peger man på, at fordelene ved elektriske lastbiler rækker ud over de miljømæssige gevinster, da chaufførerne oplever et markant bedre arbejdsmiljø med meget lavere støjniveau og færre vibrationer. Volvo Trucks har også opbygget omfattende kompetencer i at optimere brugen af batteriteknologi, ladeinfrastruktur, servicering af el-lastbiler samt finansiering.









Volvo Trucks har lagt en trevejs teknologistrategi for at nå et mål om emissionsfri landevejstransport inden 2040. Strategien er baseret på batterielektriske og brændselscelleelektriske drivliner med el-motorer samt forbrændingsmotorer, der kører på vedvarende brændstoffer.









Vedvarende brændstoffer er i den sammenhæng brint fremstillet ved at spalte vand til brint og ilt ved hjælp af elektricitet fra eksempelvis vind- og solenergianlæg), biogas (Bio-LNG), biodiesel samt HVO (hydro-behandlet vegetabilsk olie).









Følgende elektriske Volvo-modeller er til rådighed på markedet i dag:

Volvo FL Electric

Volvo FE Electric

Volvo FM Electric

Volvo FM Low Entry

Volvo FMX Electric

Volvo FH Electric (International Truck of the Year 2024)

Volvo FH Aero Electric

Volvo VNR Electric

















