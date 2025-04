Tog i Syd-og Sønderjylland kører efter nye signaler

Tirsdag 22. april 2025 kl: 13:41

Fakta om det nye digitale signalsystem:

Frem mod 2033 skifter Banedanmark alle gamle, analoge sikringsanlæg langs jernbanenettet på over 2.600 kilometer ud med nye signalsystemer

Det system, som Banedanmark ruller ud, hedder ERTMS (European Rail Traffic Management System) og bygger på fælleseuropæiske standarder. Det skaber dermed bedre betingelser for togtrafik på tværs af landegrænserne i Europa

Med det nye signalsystem bliver tog og sporanlæg udrustet med nyt, teknisk udstyr, som kommunikerer i ét samlet system. På den måde giver systemet blandt andet en mere effektiv togdrift og bedre trafikinformation

Af: Redaktionen Fra tirsdag kører togene på strækningerne Bramming-Tønder og Esbjerg Lunderskov efter det nye digitale signalsystem, som Banedanmark er i gang med at udrulle i hele landet. Det vil blandt andet gøre det muligt at afvikle togtrafikken mere effektivt og give passagererne mere stabile togforbindelser og færre forsinkelser.Opgraderingen betyder, at de gamle signaler, som stod langs jernbanen, er blevet fjernet. De gamle analoge sikringsanlæg er nedslidte og den største enkeltstående årsag til, at togene rundt omkring i Danmark bliver forsinkede.Det nye digitale signalsystem sørger for en høj sikkerhed for trafikken på jernbanen og kommunikerer hele tiden med lokomotivførerens computerskærm i førerrummet. Samtidig kan togdriften løbende følges med stor præcision fra Banedanmarks trafikstyringscentraler - i Fredericia, når det gælder trafikken i eksempelvis Syd- og SønderjyllandArbejdet på de nævnte strækninger er opdelt i to faser, hvor systemet i første fase frem mod 22. april er blevet sat i drift. Derefter følger en indkøringsfase, hvor Banedanmark i den første tid justerer og retter fejl, og hvor lokomotivførere og trafikledere skal vænne sig til at køre på strækningerne med nye system. Erfaringer fra tidligere udrulninger viser, at der i starten vil være ting, der skal rettes til, før systemet kører helt stabilt.- Det nye signalsystem bliver en gevinst for passagererne, som vil opleve færre forsinkelser på grund af signalfejl. I starten kan der dog opstå situationer, hvor vi må bede passagerne om at udvise tålmodighed. Vi ved af erfaring, at der kan være udfordringer i begyndelsen, når vi tager et så komplekst system i brug, men vi er sammen med leverandøren klar med ekstra mandskab til at rette op, hvis det skulle ske, siger områdechef i Banedanmark, Mads Søndergaard Petersen.I forbindelse med udrulningen har Banedanmark i den seneste måned opgraderet 16 overkørsler med halv- eller helbomme og moderniseret yderligere 32 overkørsler mellem Bramming og Tønder.Udrulningen af signalsystemet mellem Bramming og Tønder og Esbjerg og Lunderskov er den syvende i Jylland, hvor kun få strækninger fortsat kører på de gamle signaler.