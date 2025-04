Folketingsflertal udskyder EU-krav til bæredygtighedsrapportering

Tirsdag 29. april 2025 kl: 14:22

Af: Redaktionen

Baggrunden for at udskyde EU-kravene er, at EU-Kommissionen har besluttet at kaste et kritisk blik på reglerne for bæredygtighedsrapportering. Derfor er både medlemslandene og EU-Parlamentet blevet enige om at sætte det videre arbejde med reglerne for bæredygtighedsrapportering på pause indtil, at reglerne er blevet forenklet.









Fra henholdsvis 2026 og 2027 stod omkring yderligere 2.000 danske virksomheder, der hører under kategorierne "øvrige store virksomheder" og "børsnoterede SMV’er", til at blive omfattet af kravene om bæredygtighedsrapportering. De krav bliver udskudt to år. Det vil sige, at virkningstidspunktet udsættes til henholdsvis 2028 og 2029. Det skal sikre, at der er tid til at lave en gennemgribende forenkling af reglerne, og giver virksomhederne klarhed.









I dag skal børsnoterede virksomheder og ikke-børsnoterede virksomheder, der er indplaceret i regnskabsklasse C stor, leve op til CSRD-kravene.









Forhandlinger om forenkling af CSRD-kravene er i gang i Bruxelles.





