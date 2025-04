Lufthavn ved Limfjorden er en af Danmarks bedste arbejdspladser

Fredag 11. april 2025 kl: 11:57

Af: Redaktionen

Hos Aalborg Lufthavn tager man kåringen som skulderklap til det stærke fællesskab, hvor samarbejde, tillid og arbejdsglæde flyver højt hver dag.









Aalborg Lufthavns ledelse peger på, at 98 procent af medarbejderne oplever, at kunderne får en god service, selv i travle perioder, og 94 procent føler, at man bekymrer sig om hinanden.









Kåringen som en af Danmarks bedste arbejdspladser blev fejret med kage, men hos Aalborg Lufthavn peger man på, at anerkendelsen handler om mere end tal - den handler om mennesker, samarbejde og lysten til at gøre en forskel.









Glade medarbejdere skaber glade gæster – og det mærkes hver dag i Aalborg Lufthavn.









