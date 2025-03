Jyllands nordligste havn investerer i bæredygtighed og landstrøm til krydstogtskibe

Tirsdag 11. marts 2025 kl: 15:48

Af: Redaktionen Skagen Havn vil også investere 20 millioner kroner i andre landstrømsanlæg, hvor de 10 millioner kroner kommer som tilskud fra EU.- Vi kommer til at have landstrømsanlæg til de pelagiske fartøjer, krydstogtskibene og til to mobile landstrømscontainere, som kan bruges af mange forskellige skibstyper, siger administrerende direktør i Skagen Havn, Willy B. Hansen.For at sikre sig, at der altid er strøm nok i Skagen, har havnen aftalt med Nord Energi Net, at der etableres et nyt kabel, som er planlagt til at lægges fra Frederikshavn til Skagen.Planen er, at de mindre af de nye anlæg kan sættes i drift i 2025 og anlægget til krydstogt kan gå i test i efteråret 2027 og være klar til sæsonstart for krydstogtanløb i 2028.I dag er Aarhus Havn er den eneste havn i Danmark, der har landstrømsanlæg til krydstogtskibe. Københavns Havn er på vej i 2025, og Skagen Havn bliver således den tredie havn i Danmark, der kan tilbyde skibene strøm fra landanlæg.- Vi ved, bæredygtighed bliver et større og vigtigere konkurrenceparameter for krydstogtrederierne, fordi deres kunder efterspørger bæredygtige løsninger. Derfor har vi nu en opgave i at kommunikere til rederierne om landstrømmen, og dermed skabe endnu mere attraktive forhold for rederierne når de anløber Skagen Havn, siger Willy B. Hansen.Millioninvesteringen er i overensstemmelsen med Skagen Havn's strategi for bæredygtighed, der har fokus på tre områder bæredygtig infrastruktur, bæredygtig udvikling og byen og havnen.