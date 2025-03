Havneselskab har 25-års jubilæum

Torsdag 27. marts 2025 kl: 12:36

Af: Redaktionen

ADP A/S har fra begyndelsen haft som formål at konsolidere havne og få stordriftsfordele og dermed udnytte havnenes kompetencer i samspil med hinanden.









Udvikling og effektivisering har været en drivkraft, og ADP er ind til videre lykkedes med at tilpasse sig til samfunds- og markedsudviklingen.









- Jeg er utrolig stolt af at stå i spidsen for en organisation, der har bevist sin agilitet og relevans i en globaliseret verden siden 2000, siger Rune D. Rasmussen, der har været administrerende direktør i ADP A/S siden 2019.









Han fremhæver, at ADP A/S blandt andet har markeret sig med etablering af Taulov Dry Port, udvikling af havnene i Fredericia og Nyborg og dannelsen af ADP Energy Infrastructure.









- Senest har vi i samarbejde med Thisted Kommune konsolideret Hanstholm Havn, og det er i direkte sammenhæng med den vision, der var bag etableringen af ADP i år 2000. Det er helt generelt en udviklingsrejse, som vi kommer til at kigge mere ind i hos ADP, og som kan bidrage med at udvikle den danske havnesektor i en stærkere retning i forhold til den internationale konkurrence, siger han.









ADP A/S har haft følgende som administrerende direkører siden etableringen:

Administrerende direktør Jens Peter Peters (01.12-2000 - 04.05-2015)

Jacob Gerdes - konstitueret (04-05-2015 - 13-08-2015)

Administrerende direktør Nils Skeby (13.08-2015 - 02.02-2019)

Administrerende direktør Villads Kirkegaard-Jensen - konstitueret (02.02-2019 - 21.06-2019)

Administrerende direktør Rune D. Rasmussen (21.06-2019 - ...)









Fakta om ADP A/S' etablering:

Mandag 27. marts år 2000 blev Associated Danish Ports A/S etableret med et delt ejerskab af Nyborg Kommune og Fredericia Kommune. Aktierne blev fordelt mellem de to kommuner i forhold til størrelsen på de to havne. Derfor blev fordelingen af aktier således, at Fredericia Kommune fik 90 procent af aktierne, mens Nyborg fik 10 procent





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.