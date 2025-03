Nordisk lastbilforhandler får ny direktør

Tirsdag 4. marts 2025 kl: 11:45

John Hurtig er fra 1. marts ny administrerende direktør for Hedin Nordic Truck.

Af: Redaktionen

John Hurtig har hidtil været administrerende direktør i Hedin Motor Company, der er koncernens distributionsvirksomhed for Ford i Sverige. Forud for sin tid hos Hedin Mobility Group har han haft ledende stillinger i bilbranchen.









- John Hurtig har i sine fire år hos Hedin Mobility Group leveret stærke resultater. Vi befinder os i en udfordrende tid i branchen, hvor stærkt lederskab er afgørende for at skabe vækst og styrke vores kundetilbud. Med Johns erfaring, lederskab og engagement er jeg overbevist om, at han vil spille en nøglerolle i vores fortsatte udvikling. Jeg ser frem til at følge Johns videre rejse og den værdi, han vil tilføre Hedin Nordic Truck. Jeg vil også gerne takke Håkan Jönsson for hans indsats i Iveco-forretningen, og vi ønsker ham al mulig succes i fremtiden, siger Anders Hedin, der er direktør for Hedin Mobility Group.









John Hurtig ser frem til at lære organisationen hos Hedin Nordic Truck bedre at kende og sammen med teamet fortsætte med at styrke samarbejdet med Iveco-forhandlere i Norden. Målet er at skabe en markant volumenpåvirkning på kort tid.









- Hedin Nordic Truck har fortsat en italiensk arv og tilbyder de samme højkvalitetsprodukter fra Italien. Samtidig er organisation nu geografisk, kulturelt og beslutningsmæssigt meget tættere på sine nordiske kunder, og jeg ser frem til at arbejde sammen med vores dygtige teams i Sverige, Danmark, Norge og Finland for at bygge videre og levere de fordele, det giver vores kunder. Alt sammen med en målsætning om at styrke Iveco-forretningen yderligere, siger han.





