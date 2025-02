Økonomidirektør bliver projektdirektør i stor havn i Østjylland

Tirsdag 25. februar 2025 kl: 13:29

Henrik Munch Jensen bliver 1. april projektdirektør i Aarhus Havn, hvor han har været ansat siden 1983.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Jeg er glad for at få muligheden for at arbejde med noget af det, der på mange måder kan blive definerende for Aarhus Havns fremtid. Vi ser i øjeblikket, at havne har stor bevågenhed hos både regeringen og politikerne. Men vi møder også udfordringer, når vi skal udvikle vores arealer og vores forretning, og dem skal vi kunne håndtere. Det er svære opgaver, der ligger forude, men jeg er klar og glæder mig til at tage hul på dem sammen med vores samarbejdspartnere og dygtige kollegaer i vores organisation, siger Henrik Munch Jensen, der tiltræder sin nye stilling 1. april.Aarhus Havn har over de seneste år oplevet markant fremgang og er i dag Danmarks største erhvervshavn, hvor der årligt håndteres omkring 10 millioner ton gods.I de kommende år står Aarhus Havn over for en række større infrastruktur- og udviklingsprojekter, der skal bidrage til at sikre den fortsatte udvikling i Aarhus Havns kerneforretning. Det sker ikke mindst som følge af en omdannelse til aktieselskab fra 1. april.Det kræver en styrket indsats, og Thomas Haber Borch, der er direktør (CEO) i Aarhus HavnCEO, er glad for, at Henrik Munch Jensen har sagt ja til at stå i spidsen infrastruktur- og udviklingsprojekterne.- Det glæder mig utrolig meget, at Henrik Munch Jensen har takket ja til at blive vores nye CPO og stå i spidsen for arbejdet med nogle af vores mest afgørende projekter. Vi er udfordret på at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel efter kajnære arealer, og det er derfor helt afgørende, at vi lykkes med at gennemføre nogle af de projekter, der allerede er på tegnebrættet, men også at identificere nye områder, som kan bidrage til vores fremtidige udvikling. Vi ved, at det kræver en vedholdende og kompetent indsats i samarbejde med samarbejdspartnere, myndigheder, politikere og borgere, siger Thomas Haber Borch.Aarhus Havn går nu i gang med at finde en ny økonomidirektør - CFO - Chief Financial Officer