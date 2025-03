Om en uge begynder en omfattende ombygning af jernbanen i Aarhus

Mandag 24. marts 2025 kl: 11:49

Togtrafikken bliver påvirket

Fakta om arbejdet med jernbanen i Aarhus:



Omfattende fornyelse af spor, sporskifter, afvanding med videre

Visse mindre hastighedsopgraderinger

Et nyt spor på Aarhus H - Spor 8 - som gør det muligt at have to tog samtidig ved perron i Spor 7

En forlængelse af perronerne på Aarhus H inklusiv en afledt flytning af sporskiftezonen uden for perronområdet

Renovering af nuværende cykelparkeringsbro op ad Bruuns Bro

Forskellige broarbejder som skal skabe tilstrækkelig frihøjde til kørestrømsanlægget under en række broer

Opgradering af en større vandledning under Værkmestergade i det centrale Aarhus

Udrulning af det nye signalsystem på Aarhus H og på banestrækningerne ind mod banegården

Etablering af kørestrømsanlæg med master, køreledning med mere på Aarhus H og på banestrækningerne ind mod banegården

Det udfører Banedanmark i Aarhus i 2025 og 2026:

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Arbejdet, der vil vare de næste knap to år, vil blandt andet betyde, at gamle analoge signaler udskiftes med et nyt digitalt signalsystem, sporene fornyes og hastighedsopgraderes, perronerne forlænges og den nuværende cykelparkeringsbro op ad Bruuns Bro bliver renoveret.Målet er, at der fra slutningen af 2026 kan køre eltog på den østjyske hovedstrækning fra Fredericia til Aalborg, så togdriften bliver mere klimavenlig og effektiv.- Aarhus H står over for en gennemgribende modernisering og opgradering, så den bliver klar til både det nye signalsystem og nye eltog. Samtidig får selve stationen også en makeover, så de kommende år bliver det lidt af en byggeplads. Men det skal være skidt før det bliver godt, og for at gøre byggeperioden så kort som muligt laver vi det hele på én gang, så vi allerede fra slutningen af 2026 har en moderne og velfungerende station midt i Aarhus, siger transportminister Thomas Danielsen (V) i anledning af, at arbejdet nu går i gang i fuldt omfang.Projektchef i Banedanmark, Helle Thambo, forklarer, at projektet samler trådene fra flere af de vigtigste projekter, som Banedanmark beskæftiger sig med i disse år.- Ombygningen af Aarhus H er ikke bare omfattende, men også utrolig vigtig og spændende. Vi kommer blandt andet til at ombygge spor, installere nyt signalsystem og elektrificere på samme tid. Og det vil på sigt være godt for både passagererne og miljøet. En elektrificeret og fornyet jernbane med nyt signalsystem vil sikre kortere rejsetid, reduceret udledning af partikler og CO2, mindre støj og flere tog til tiden, siger hun.Arbejdet kommer til at kunne ses i bybilledet og vil også kunne mærkes af tog- og letbanepassagerer, da arbejdet i længere perioder vil betyde, at togtrafikken til og fra Aarhus H bliver reduceret.- Vi bestræber os på at mindske generne, men vi kan ikke undgå at kunne høres af de nærmeste naboer, og det er umuligt at køre lige så mange tog til og fra Aarhus H, som vi plejer. Projektet er planlagt, så vi bliver færdige så hurtigt og med så få forstyrrelser som muligt samtidig med, at togene kan køre. Vi kommer til at have tungen lige i munden i hele perioden for at afvikle trafikken, men det vil være en god idé at tjekke Rejseplanen før afrejsen, mens vi er i gang, siger Helle Thambo.Jernbanevirksomhederne DSB og GoCollective har ligesom Banedanmark forberedt sig på projektet og ændringerne i togdriften.- Ombygningen af Aarhus H er et kæmpestort og meget komplekst projekt. Vi følger Banedanmarks omfattende arbejde tæt og etablerer blandt andet bemandet overvågning af togdriften i og omkring Aarhus for at hjælpe kunderne bedst muligt. Og så tilbyder vi vores pendlere med minimum to af stationerne Skanderborg, Aarhus H og Hinnerup på deres Pendlerkort, at de kan søge om og få tilbagebetalt 25 procent i perioden, hvor togdriften er reduceret, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.- Vores fokus er at få trafikken til at glide så gnidningsfrit som muligt for de rejsende. Mellem Herning og Aarhus kører vi som hidtil med to tog i timen. På strækningen Viborg - Aarhus kører ét direkte tog i timen suppleret af et tog mellem Viborg og Langå, hvor man kan skifte til DSB, som ekstraordinært stopper i Hinnerup. Det giver mulighed for en sammenhængende rejse, selvom vi midlertidigt kører færre tog, siger Mikkel Juul, der er pressechef hos GoCollective.I resten af 2025 reduceres togtrafikken med omkring 50 procent, og i 2026 er den største påvirkning af togtrafikken en ca. 3 måneder lang spærring af sporene mod Hinnerup/Langå. I to uger i starten af 2026 vil sporene gennem Aarhus desuden være totalspærret, mens det nye signalsystem bliver sat i drift. Her vil der blive indsat togbusser.Interesserede kan læse mere om projektet Aarhus Helhedsløsning på Banedanmarks hjemmeside, som løbende vil blive opdateret.