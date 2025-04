Ambulancetjeneste opsiger sin kontrakt

Torsdag 3. april 2025 kl: 06:55

Af: Redaktionen

Hos PreMed peger man på, at meget har ændret sig siden, selskabet afgav tilbud på og vandt dele af ambulancekontrakten i Nordjylland. Det gælder en generel mangel på personale, en markant stigning i lønniveauet for ambulancepersonale samt i priserne på brændstof, medicinsk udstyr og andre driftsomkostninger. Samtidig er grundbetalingen fra regionen blevet reduceret. De ændrede forhold har dermed gjort det umuligt for PreMed at drive ambulancetjenesten på en bæredygtig måde.









- Vi er meget stolte af, at vi som en ny privat aktør i et udfordrende marked har opretholdt en høj medarbejdertrivsel og et lavt sygefravær. Det har sikret, at langt de fleste af vores ambulancer har været på gaden for at hjælpe borgerne, hvilket har bidraget direkte til at opretholde Region Nordjyllands servicemål. Dette vil fortsat være vores primære fokus i de kommende to år, siger Anders Vikke.









PreMed, der er ISO-certificeret i henhold til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, peger på, at medarbejdertilfredsheden gennem hele kontraktperioden har ligget på 3,8 ud af 4 - målt dagligt.









For at sikre en fortsat høj kvalitet har PreMed, ud over kontraktens rammer, investeret i uddannelse af paramedicinere, som indgår i den daglige drift af ambulancerne. Derudover har virksomheden optaget et større antal elever for at bidrage til fremtidens ambulancetjeneste.









- Takket være vores dygtige og engagerede ledere og medarbejdere har vi opnået imponerende resultater siden driftsstart i 2022. Det er jeg dybt taknemmelig for. Jeg ved, at hele vores team fortsat vil yde deres bedste for at opretholde den høje standard i de kommende år, siger Anders Vikke og fortsætter:









- Vi håber, at vores hidtidige og fortsatte positive bidrag til den nordjyske ambulancedrift vil danne et solidt grundlag for en ny aftale efter 1. april 2027. Vi er åbne for en dialog med regionen om et mere bæredygtigt samarbejde på den lange bane og vil naturligvis deltage i et eventuelt kommende udbud, hvis det bliver aktuelt, siger Anders Vikke.









PreMed A/S ejes af finske 9Lives Group Oy og danske Storm & Vikke Holding ApS.









I regnskabsåret 2023 kom selskabet ud med et underskud på minus 856.000 kroner efter skat. Egenkapitalen var på minus 12.140.000 kroner, mens balancen var på 58.600 kroner. Året kom selskabet ud med et resultat på minus 7.664.000 kroner, mens egenkapitalen var på minus 11.286.000 kroner og balancen på 88.221.000 kroner.





