Politikere er blevet enige om den videre proces for mindre CO2-belastende indenrigsrute

Tirsdag 11. marts 2025 kl: 15:11

Fakta om grønt flybrændstof - SAF (Sustainable Aviation Fuel - bæredygtigt flybrændstof):

Det er branchestandarder, som regulerer den kemiske sammensætning af flybrændstof. Det er er i regi af den amerikanske standardiseringsorganisation, ASTM, at certificeringen af SAF til den civile luftfart, herunder certificeringen af 100 procent SAF, sker

Certificeringerne er globale og sker af sikkerhedsmæssige hensyn

I dag er det certificeret at anvende brændstofblandinger med op til 50 procent SAF

Af: Redaktionen Udbuddet af den mindre CO2-belastende indenrigsfly-rute tager udgangspunkt i den aftale, som SVM-Regeringen indgik med SF og Enhedslisten i 2023. Aftalen om "Grøn luftfart i Danmark" indeholder blandt andet midler til at oprette en indenrigsrute i 2025, der flyver på mindre CO2-belastende brændstof og gøre al indenrigsluftfart mindre CO2-belastende i 2030.Parterne blev med aftalen enige om, at fly på indenrigsruten fysisk skal flyve på grønne drivmidler (dråbe-til-dråbe), hvilket betyder, at det enkelte fly kan fylde 100 procent grønt brændstof i tanken.Det er i dag kun tilladt at anvende en brændstofblanding med maksimalt 50 procent grønt flybrændstof - SAF - i det enkelte fly, da den internationale certificering af 100 procent SAF endnu lader vente på sig.Parterne er derfor enige om at sende den grønne rute i udbud med så meget iblanding som muligt, men fordelt på flere fly for at opnå den samme klimaeffekt.Udbuddet løber i første omgang til og med 2026 med option på forlængelse til 2027. Herefter vil der afholdes et nyt udbud gældende for årene til og med 2029, hvor der stilles krav om anvendelse af 100 procent grønne drivmidler, hvis den internationale certificering af SAF er på plads.Samtidig er parterne enige om, at udgangspunktet for det næste udbud så vidt muligt og inden for rammerne af EU-retten er skærpede bæredygtighedskrav med fokus på e-fuels eller elektriske fly, så udbuddet prioriterer disse frem for biobaseret SAF, hvis de eksisterer på markedet.