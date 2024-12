Anklagemyndigheden i København har tiltalt ni mænd for tyverier og røverier i pirattaxier

Torsdag 19. december 2024 kl: 12:56

Af: Redaktionen Ifølge Københavns Politi har de forurettede i de fleste tilfælde siddet foran på passagersædet i den tro, at de har været alene med chaufføren, men på bagsædet har endnu en gerningsmand afluret passagerernes pinkode eller MobilePay-kode.





Herefter har gerningsmændene stjålet passagerernes telefoner og/eller betalingskort, som efterfølgende er blevet misbrugt til pengeoverførsler og kontanthævninger.





I enkelte tilfælde har de forurettede gjort modstand, og tyverierne har dermed udviklet sig til røverier.





- På baggrund af en omfattende efterforskning af sagen mener vi at kunne bevise, at de ni mænd systematisk har udnyttet berusede personer i nattelivet. Over 50 personer har mistet penge eller andre værdier, og der er rejst tiltale for i alt 300 lovovertrædelser, siger anklager Mads Hilleke.





Forholdene er begået i perioden september 2023 til april 2024 - først og fremmest i København, men anklageskriftet indeholder også forhold begået i andre politikredse.





En nu 18-årig mand er blevet idømt et års ubetinget fængsel efter at have tilstået sin deltagelse i otte af forholdene. Han var under 18 år på gerningstidspunktet, og retten lagde i formildende grad vægt på hans tilståelse og unge alder.









