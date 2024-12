To europæiske hovedstæder 1.100 kilometer fra hinanden er blevet forbundet med direkte tog

Tirsdag 17. december 2024 kl: 11:19

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Et opslag op bahn.de viser tirsdag kort før middag, at næste afgang med den direkte forbindelse er onsdag klokken 11:54 fra Berlin med ankomst i Paris klokken 19.55. Billetprisen er fra155,99 euro.Men hvis man kan vente med at rejse til eksempelvis onsdag 15. januar koster billetterne fra 59,99 euro.Den nye forbindelse har en enkelt afgang i hver retning, og de elektriske højhastighedstog kører i dagtimerne med en hastighed på op til 250 kilometer i timen i Tyskland og op til 320 kilometer i timen i Frankrig.