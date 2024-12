Møbeltransportør i Randers får ny ejer

Mandag 16. december 2024 kl: 18:06

Af: Redaktionen Fredag 29. november havde NTG Nordic Transport Group A/S underskrevet en aftale om at overtage selskabet gennem datterselskabet LGT Logistics A/S.Thortrans, der blev grundlagt i 1972 i Randers, var indtil overtagelsen, der havde specialiseret sig i logistik inden for transport af møbler og køkkener, og tilbød ekspertise inden for håndtering, opbevaring og transport. Thortrans, der har aktiviteter i hele Norden, har en stærk tilstedeværelse på det danske marked, mens de betjener kunder i Sverige og Norge gennem brandet ConWay. LGT Logistics A/S' overtagelse omfatter en moderne og strategisk placeret lejet facilitet i Randers.NTG Nordic Transport Group A/S peger på, at overtagelsen af Thortrans A/S kombinerer de komplementære styrker hos LGT og Thortrans og styrker værdiskabelsen for både eksisterende og nye kunder. Samtidig understøtter det NTG’s strategi om at blive en førende end-to-end-leverandør inden for møbellogistik - en ambition, som NTG Nordic Transport Group A/S nyligt understøttede gennem opkøb af RTC Transport i Brøndby og den landbaserede møbellogistik-division hos Schenker Italiana. For at understøtte kunderelationer, drift og fremtidig udvikling vil de hidtidige ejere af Thortrans, Henrik Kristensen og Lars Kristensen fortsætte i ledende roller i organisationen.- Thortrans’ ekspertise og solide position på det danske marked passer ideelt til vores ambition om at vækste inden for køkken- og møbellogistik. Opkøbet åbner nye muligheder for at styrke vores tjenester på tværs af Norden og videreudvikle Thortrans' allerede veletablerede køkkenserviceplatform, siger Jesper Petersen, der er administrerende direktør for Road & Logistics hos NTG.Thortrans forventes at bidrage med cirka 120 millioner kroner til LGT’s omsætning over de næste 12 måneder.Gennemførelse af transaktionen er betinget af godkendelse fra de danske konkurrencemyndigheder og af formaliteter som følge af den igangværende rekonstruktion af Thortrans A/S.Efter transaktionens afslutning vil aktiviteterne og driften i Thortrans fortsætte som en del af LGT Logistics A/S.Thortrans A/S havde i regnskabsåret 2022/2023, der blev afsluttet 30. juni 2023, er resultat før skat på 4.428.000 kroner - efter skat på 3.504.000 kroner, en egenkapital på 25.077.000 kroner og en balance på 76.415.000. Ud fra egenkapital og balance havde Thortrans A/S ved regnskabsafslutningen en soliditetsgrad på 32,8 procent.