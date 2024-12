Tysk transport- og logistik-koncern har fundet en nye chef til sin Hvidovre-filial

Tirsdag 10. december 2024 kl: 10:19

Nicolai Winter, 35 år, er udnævnt ti lny filialchef for Dachser's filial i Hvidovre.

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Nicolai Winter, der er 35 år, er i dag operations manager for vejtransporten i samme filial. Skiftet sker i forbindelse med, at den nuværende country manager for Dachser Denmark, Peter Hut, overtager posten som Managing Director for Dachser Nordic efter René Sidor i januar 2025.- Jeg glæder mig til at være med til at tage endelige beslutninger om filialens udvikling og være med til fortsat at udvikle filialen og skabe de bedste forudsætninger for medarbejderne og vores kunder, siger Nicolai Winter om sin kommende rolle.Den nuværende filialchef og kommende nordiske direktør Peter Hut ser Nicolai Winters forfremmelse som et naturligt skridt i filialens udvikling.- I de to år, hvor Nicolai har været Operations Manager, har han bidraget til at optimere afdelingerne i vores produktion og styrke samarbejdet mellem dem, siger Peter Hut og fortsætter:- Han har blandt andet været med til at implementere det innovative system @ILO som den tredje filial i hele vores netværk, så vi kan være med til at præge udviklingen af systemet med vores feedback.Med monteringen af 470 scanningsenheder i loftet på terminalbygningen i Hvidovre er terminalen blevet til én stor scanner, som automatiserer scanningen af labels på godset og sparer medarbejderne for manuelle processer med blandt andet lageroptælling.Nicolai Winter har godt 12 års ledererfaring, og samtidig har han stiftet bekendtskab med en bred pallette af roller inden for transportbranchen i Danmark og Sverige. Den nye filialchef forventer, at hans erfaring med at lede salgsafdelinger både i og uden for Dachser vil være en fordel - også i rollen som General Manager.- Det har generelt givet mig en forståelse for kundernes ønsker og behov og en mere kommerciel tankegang, siger Nicolai Winter.- Jeg vil prøve at skabe så tydelige kontaktflader som muligt, så vi bliver mere kommercielle i vores forretning og har kunderne i fokus. Samtidig vil jeg gerne sikre, at vi holder den samme kvalitet og medarbejdertilfredshed ved at videreføre den åbne dialog, jeg har etableret i mine to år som Operations Manager, siger han videre.For Nicolai Winter byder nytåret på et nyt karrierekapitel og en ambition om at bygge videre på det fundament, der er lagt.- Vi vil bygge videre på den langsigtede plan, der er lagt, og forsøge at optimere vores forretning yderligere. Det er min drivkraft at prøve at blive den bedste version af mig selv - privat, som leder og som kollega, understreger Nicolai Winter.