Dansk-svensk havneselskab får støtte til CO2-infrastruktur

Fredag 6. december 2024 kl: 13:18

En løsning for bæredygtig industriel udvikling og klimaomstilling

Af: Redaktionen Malmö CO2 Hub er et projekt mellem flere aktører inden for energi, havnelogistik og affaldshåndtering - Copenhagen Malmö Port, E.ON, Nordion Energi, Sysav og Uniper, støttet af Växjö Energi & Öresundskraft.Støtten fra Energimyndigheten vil blive brugt til at udvikle et dybdegående forstudie af en fælles CO2-infrastruktur i Sydsverige, herunder transport og endelig geologisk lagring. Forstudiet skal efter planen være afsluttet i juni næste år.Gennem et fælles transport- og mellemlagrings- eller anvendelsessystem for CO2 (kuldioxid) kan virksomheder i CO2-hubben dele investeringsomkostningerne, hvilket vil gøre CCUS mere økonomisk tilgængelig og dermed øge reduktionen af udledningerne. Målet er at udvikle en bæredygtig CCUS- infrastruktur, der er åben for flere aktører.- Ved at samarbejde om CCUS-infrastruktur kan vi skabe betydelige klimafordele for både industri og Sverige som helhed, siger projektleder Henrik Norgren og fortsætter:- Projektet giver stordriftsfordele og reducerede omkostninger for alle deltagende virksomheder, hvilket gør det nemmere for os at bidrage til Sveriges klimamål. Støtten fra Energimyndigheten og vores partnere muliggør dette og skaber en model, som andre regioner kan blive inspireret af.CO2-fangst er blevet afdækket som en vigtig komponent i at nå de klimamål, der er fastsat af Sverige og EU. Projektet skal gøre Malmø det et knudepunkt for CO2-logistik, hvor kuldioxid kan opsamles og transporteres videre til endelig lagring - eksempelvis i Norge eller Danmark. Aktørerne i Malmö CO2 Hub arbejder sammen om at bygge en infrastruktur, der gør det muligt at separere og lagre en til to millioner tons CO2 årligt. Det vil bidrage til negative udledninger og en mere bæredygtig industriproduktion i Sverige.





Fakta om CCUS - CO2-opsamling, -anvendelse og -mellemlagring:

CCUS står for Carbon Capture, Utilization and Storage og er en teknologi, der fanger CO2-udledninger fra industrielle kilder og kraftværker. Målet er at forhindre, at CO2 frigives til atmosfæren og bidrager til klimaforandringerne.



Processen omfatter tre hovedtrin - fangst, transport og mellemlagring eller anvendelse af kuldioxiden.



Kuldioxiden fanges enten direkte ved udledningskilden eller ud af atmosfæren. Efter fangst transporteres den til et opbevaringssted - ofte et mellemlager til videre transport. Den endelige destination for lagring er normalt underjordiske geologiske formationer, såsom udtømte olie- eller gasfelter. CO2 kan også bruges som råmateriale i brændstoffer eller nye materialer. CCUS er en vigtig teknologi til at nå klimamål, især i sektorer, hvor reduktion af udledninger er udfordrende.





Fakta om CNetSS:

Malmö CO2 Hub er en videreudvikling af samarbejdet CNetSS. CNetSS’ langsigtede mål er at øge potentialet for reduktion af udledninger og negative udledninger. I fase 1 og to, deltog Sysav, CMP (Copenhagen Malmö Port), E.ON, Växjö Energi, Öresundskraft, Nordion Energi, Kraftringen, Höganäs, Kemira og Stora Enso. De to faser resulterede i, at havnen i Malmø blev udpeget som det mest egnede sted for et CO2-mellemlager.





Projektet har fastlagt størrelsen og tidsplanen for de mængder CO2, der skal opfanges af deltagerne, de mest egnede transportmetoder til mellemlageret samt størrelsen af mellemlageret og de fysiske krav til lagring. Projektet er støttet af Industriklivet.



Fase 3 er et projekt ledet af Nordion Energi, og målet er at konkretisere forretningsmodel, teknologi, omkostninger og juridiske aspekter inden indkøb af en systemløsning.





Fakta om Industriklivet:

Industriklivet er et initiativ fra den svenske regering til støtte for den grønne omstilling. Inden for projektet kan Energimyndigheten yde tilskud til forstudier forsknings-, pilot- og demonstrationsprojekter samt investeringer på forskellige områder.



Industriklivet dækker 1.457 millioner svenske kroner i 2024 og kan finansiere projekter, der fortsætter frem til 2031.









