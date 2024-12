Fly med omkring 100.000 pakker blev taget ud til kontrol

Tirsdag 3. december 2024 kl: 10:07

Af: Redaktionen - Det er en større aktion, vi gennemfører i dag. Vi gør det fordi, danske forbrugere handler mere og mere i netbutikker uden for EU, og det kræver en ekstra indsats af os som kontrolmyndighed på grænsen, siger Jeppe Kjærgaard, der er kontroldirektør i Toldstyrelsen.Siden september er mængden af varer, der har en værdi under EU’s toldgrænse på 1.250 kroner, vokset fra ca. 30.000 om ugen i september til ca. 170.000 om ugen i november.- Vi ser desværre eksempler i vores kontroller på varer, der kan være skadelige for forbrugerne. Når mængden af varer pludselig vokser markant, styrker vi naturligvis også vores kontrolfokus. Derfor gennemfører vi aktionen i lufthavnen i dag, siger Jeppe Kjærgaard og tilføjer, at aktionen også skal afdække, om de mange varer er angivet korrekt. Det har betydning for, om der er betalt den korrekte told og moms.Toldstyrelsen havde tirsdag formiddag ikke yderligere kommentarer til kontrolaktionen.