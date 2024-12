Vognmand i Svenstrup har fået to lastbiler med kran i hver sin ende

Mandag 2. december 2024 kl: 16:01

Af: Redaktionen

Den ene er med dobbelte foraksler, én trækaksel og en styrbar bogieaksel bag trækakslen og opbygget med et HMF wirehejs samt en frontmonteret HMF 7020-kran bag et mellemlangt førerhus med hvileudrustning - og frontstøtteben. Totalvægten er oppe på 36 ton









Den anden er med tre bagaksler - tandembogie samt styrbar støtteaksel bag tandembogien - og opbygget med fast lad samt en bagmonteret HMF 3220-kran bag et langt CR20 sovekabineførerhus.







Begge de nye kranbiler er desuden udrustet med VBG-træktøj til kørsel med påhængsvogn/kærre samt flyjib til kranerne.







Svenstrup Vognmandsforretning A/S, der blev grundlagt i 1960 af Gunnar Jespersen, drives i dag af brødrene Paw og Tim Jespersen, der er tredie generation.









- Vores ældste bil er en Scania fra 2015, og den stod egentlig til udskiftning. Den er dog i så god stand og kører helt uden problemer, så vi har beholdt den, så vognparken nu har rundet 10 Scania, siger vognmand Tim Jespersen og fortsætter:









- Vi er rigtig glade for både sælger Peter Munkholm og Stiholt’s værkstedsfolk, så vi påtænker allerede at investere i endnu en ny Scania inden alt for længe. Det er nemt at handle med Peter (når først vi er blevet enige om prisen … ), for han kender vores krav og ønsker og har styr på specifikationerne, så bilen bliver præcis som vi ønsker.





Tim Jespersen deler sin tid dels at køre ved behov, passe kunderne og være omkring halvdelen af tiden på kontoret, mens Paw Jespersen er godt fuldtids på kontoret.







- Vi arbejder over det meste af Nordjylland - fra Skagen ned til Aarhus med afstikkere til resten af Danmark efter kundernes ønsker. Vi fokuserer på kranopgaver og har kran på 9 af vores 10 biler. Vi kører både for familien Hansen, der blot skal have en sandkasse fyldt med frisk strandsand og for store virksomheder inden for entreprenør- og byggesektoren, der skal have udført større transport- og monteringsopgaver. Det stiller krav om en alsidig vognpark, så vi har kraner fra 30 til 115 t/m, heraf 5 ud af 9 med flyjib. Det har vi efterhånden opnået i godt samarbejde med Stiholt med vores 10 Scania'er, siger Tim Jespersen.











Lidt historisk om Svenstrup:





I 1534, hvor Kristian 2 sad fængslet på Sønderborg Slot, besejrede Skipper Clement og en oprørshær en hær anført af adlen. Skipper Clement blev kort tid efter pågrebet i Storvorde øst for Aalborg. Han sad fanget - blandt andet på Kolding Hus - ind til han blev halshugget, parteret og stejlet ved Viborg Landsting 9. september 1536.









© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.