SALG AF LUFTHAVNSAKTIER:

Mandag 2. december 2024 kl: 15:09

Af: Redaktionen ATP gik ind som medejer af Københavns Lufthavne A/S i 2017. Sammen med den canadiske pensionskasse, Ontario Teachers' Pension Plan, ejer den danske pensionskasse via Copenhagen Airports Denmark Holdings ApShalvdelen af aktierne, mens Staten ejer en trediedel.









Mandag oplyste Finansministeriet, at Staten vil købe de aktier, som ATP og den canadiske pensionskasse har i Københavns Lufthavne A/S, for 32 milliarder kroner.