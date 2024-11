Vognmænd i hele Europa er pressede på omkostningerne

Tirsdag 26. november 2024 kl: 12:29

Af: Redaktionen En ny analyse fra IRU af udviklingen for tredie kvartal i år tegner et billede af forholdene på det europæiske transportmarked med faldende efterspørgsel, stigende priser på brændstof, arbejdskraft, forsikringer og service.





En del af forklaringen på dét, IRU kalder en ”turbulent periode for transportbranchen”, er den generelle afmatning i den europæiske økonomi - og indtil den afløses af et opsving, er der ikke udsigt til, at forholdene vil blive bedre.





ITD peger på, at det er dårligt nyt for danske vognmænd, der ifølge ITD's mening også er pressede på omkostningssiden også af den kilometerbaserede vejafgift, der træder i kraft 1. januar 2025.





ITD’s formand, John Agervig Skovrup, er bekymret, men ikke overrasket over IRU’s konklusioner.















- Man går jo ikke ud og investerer i nye el-køretøjer og ladestruktur i en situation, hvor markedet er presset, og udgifterne bare stiger og stiger, siger han videre.





John Agervig Skovrup opfordrer derfor til, at myndighederne udviser konduite, når de nye regler skal håndhæves fra årsskiftet. ITD har tidligere beskrevet, at lovgivningen ikke skelner mellem overlagt snyd og utilsigtede fejl.





ITD fremhæver i den sammenhæng, at det vejledende bødeniveau for overtrædelse af vejafgiftsloven er meget højt. Taksten er lige nu 4.500 kr. pr. overtrædelse pr. dag, men forventes fordoblet til 9.000 kr. pr. 1. juli næste år, og der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange "dagsbøder", man kan idømmes for den samme forseelse.





Interesserede kan hente IRU's seneste analyse af den europæiske vejtransports forhold her:









