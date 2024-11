1.500 lastbiler er kørt fra Holland til Schweiz

Onsdag 13. november 2024 kl: 17:00

Af: Redaktionen DAF lastbil nummer 1.500 var en to-akslet DAF 480 FT 4x2 trækker, som er kørt ind som en del af Bertschi’s internationale vognpark, som er beskæftiget med transport af kemikalier i Europa.Bertschi blev grundlagt i 1956 i Dürrenäsch i Schweiz og er en familieejet virksomhed, som har specialiseret sig i intermodal transport af kemikalier på jernbane, på vej og ad søvejen.Virksomheden leverer også ISOtank-transport og logistiktjenester til den kemiske industri. Virksomheden ejer over 46.000 tank- og tørbulkcontainere og driver en vognpark på 1.000 lastbiler, hvor DAF er stærkt repræsenteret.DAF lastbil nr. 1.500, som Bertschi har bestilt, skal anvendes i hele Europa. Hans-Jörg Bertschi, der er bestyrelsesformand i Bertschi Group, peger på, at DAF's New Generation-lastbiler har vist sig at være både pålidelige og yderst effektive.- Vores chauffører sætter pris på de luksuriøse og komfortable førerhuse, siger Hans-Jörg Bertschi og fortsætter:- Derudover er den komplette pakke med de nyeste avancerede sikkerhedssystemer perfekt tilpasset vores højeste standarder for sikker transport. Desuden kan New Generation DAF køre på HVO og biodiesel. Det er afgørende, da det giver os større fleksibilitet i anvendelsen af vedvarende brændstoffer og understøtter vores bestræbelser på at opnå en mere bæredygtig fremtid.udtrykte sin begejstring for DAF XF. "Disse DAF lastbiler spiller en afgørende rolle i forbindelse med at sikre effektiv levering fra første til sidste kilometer inden for Bertschis intermodale aktiviteter og skaber værdi i forhold til virksomhedens fokus på bæredygtige og integrerede transportløsninger.