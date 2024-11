Oktober blev ny rekord-måned i lufthavnen i København

STATISTIK OVER ANTAL FLYREJSENDE:

Onsdag 13. november 2024 kl: 11:10

Af: Redaktionen I forhold til oktober sidste år, hvor passagertallet lå på godt 2,5 millioner passagerer, er passagertallet steget med 8 procent.Og hvor der i oktober sidste år skulle 23.174 fly til at betjene passagerne, skulle der i år bruges 21.805 fly. De i alt 1.369 færre fly svarer til en forskel på 5,9 procent.- Vi kan se, at der er seks procent færre fly, som letter og lander i lufthavnen sammenlignet med 2019, hvor passagertallet stort set var det samme. Det er virkelig godt, og det skyldes, at mange flyselskaber flyver med nye og større fly, og belægningsgraden - altså antallet af solgte sæder - er højere, siger Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i Københavns Lufthavn.