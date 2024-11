- Specialrederi skifter ud i ledelsen

Fredag 1. november 2024 kl: 10:37

Lidt om Esvagt:

Esvagt er en specialiseret udbyder af sikkerhed og support til søs, der betjener både offshore vind-industrien og olie- og gassektoren

Esvagt servicerer offshore vindmølleparker med sin flåde af Service Operation Vessels (SOV), et koncept som Esvagt var pioner for i 2010

Esvagt tilbyder også en bred vifte af specialiserede tjenester til olie- og gasindustrien, herunder Emergency Response and Rescue Vessels (ERRVs)

Esvagt blev grundlagt i 1981 og har i dag en flåde på over 40 skibe og omkring 1.300 medarbejdere offshore og onshore

- Jeg er glad for, at vi har stærke CEO-efterfølgere inden for Esvagt i Kristian og Søren, som kender virksomheden godt og er fortalere for vores værdier og kultur. Den delte CEO-rolle passer godt til vores strategi og driftsmodel og vil hjælpe os med at drive yderligere vækst gennem vores offshore service løsninger, siger Jakob Thomasen, der er bestyrelsesformand for Esvagt, og fortsætter:- Tak til Peter for at have været afgørende i udviklingen af Esvagt til at være den førende udbyder af services til offshore industrien. Jeg ser frem til at fortsætte vores succesfulde vækst under ledelse af Kristian og Søren.Kristian Jakobsen og Søren Karas fremhæver Peter Lytzens stærke ledelse af Esvagt og for at have været en god kollega.- Vi er glade for at påtage os rollerne som co-CEO hos Esvagt på et spændende tidspunkt med stort potentiale for virksomheden. Vi ser frem til at accelerere vores internationale vækst, mens vi fortsat leverer markedsledende operationer og services til vores kunder og partnere, og udgør en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere, siger de to nye på posten som øverste leder af Esvagt.Peter Lytzen betegner sin tid hos Esvagt har været en fantastisk rejse.- Men alt har sin tid. Jeg har konkluderet, at dette er det rette tidspunkt at gå på pension, og jeg er glad for, at mine kolleger Kristian og Søren har accepteret at overtage roret. Efter at have arbejdet tæt sammen med Kristian og Søren i mere end 6 år ved jeg, at de begge har erfaringen og evnen til at fortsætte Esvagt's succesfulde rejse, men vigtigst af alt, også talentet og den innovation, der skal til for at guide Esvagt ind i fremtiden, siger Peter Lytzen.