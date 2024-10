Ekspertgruppe er klar med nationale guidelines for sikkerheden på havne

Onsdag 30. oktober 2024 kl: 11:28

Af: Redaktionen

Udvalget er blevet klar med en række anbefalinger, der kan være medvirkende til, at færre omkommer efter at være faldet i havnebassiner.









- Hver eneste drukneulykke i en dansk havn er en tragedie. Det er derfor, vi har bedt nogle af de mest vidende aktører på området om at komme med anbefalinger til at få antallet af drukneulykker ned. Jeg vil nu tage anbefalingerne videre i regeringens arbejde, siger transportminister Thomas Danielsen (V) og fortsætter:









- Udfordringen med drukneulykker løses ikke med et snuptag. Vi kan som medborgere, kommuner og stat alle gøre noget, og det glæder jeg mig over, at anbefalingerne skaber opmærksomhed om.









Anbefalingerne skal nu udbredes i offentligheden, så alle har mulighed for at forholde sig til dem. Samtidig fortsætter ekspertgruppen sit arbejde, som en årlig sparringsgruppe, hvor medlemmerne fortsat vil arbejde for at højne sikkerheden omkring havnebassiner og byområder ved vand.









Medlemmerne af ekspertgruppen består af personer fra følgende organisationer og myndigheder udover Transportministeriet, der har varetaget sekretariatsfunktionen:

TrygFonden

Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed

Danske Beredskaber

Foreningen for Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Danske Havne

Kommunernes Landsforening (KL)

By & Havn

Rigspolitiet

Trafikstyrelsen





her: Interesserede kan se anbefalingerne fra ekspertgruppen













